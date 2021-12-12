Интер — Кальяри прямая трансляция 12.12.2021, смотреть онлайн

В 22:45 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Италии по футболу.

Последний матч между собой: «Интер» — «Кальяри» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Интер»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Интер» — «Кальяри» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.97.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Кальяри».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам