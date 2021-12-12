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    «Интер» без труда победит «Кальяри»?

    «Интер» — «Кальяри». Прогноз (к. 1.97) и ставки на футбол, чемпионат Италии, 12 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Кальяри»
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    Лаутаро Мартинес
    В рамках 17 тура итальянской Серии А «Интер» примет «Кальяри» на поле стадиона «Джузеппе Меацца». Игра назначена на 12 декабря 22:45 по мск. «Интер» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 12 Декабря 2021 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 22:45 Кальяри Кальяри
  • Кальяри
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    Коэффициенты на матч Интер — Кальяри

  • 1
  • 1.18
  • X
  • 7.70
  • 2
  • 14.00
  • Ставка!
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    «Интер»

    «Нерадзурри» находятся в тройке лидеров чемпионата Италии. Они занимают второе место, имея 37 очков. Отставание от лидера составляет один пункт.

    Подопечные Симоне Индзаги выиграли последние 4 матча в Серии А и набрали 11 побед за этот сезон. Среди команд первой пятерки у хозяев наименьшее количество пропущенных голов (1).

    В прошлом туре «Интер» обыграл со счетом 3:0 «Рому». До этого была победа над« Наполи» с результатом 3:2. Также отметим победы над «Венецией» (2:0) и «Специей» (2:0).

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    Среди недели «Интер» проиграл «Реалу» в Лиге чемпионов (0:2), но это не помешало миланцам выйти из группы в плей-офф турнира.

    «Кальяри»

    Сардинийцы идут в зоне вылета на 18 позиции с 10 баллами на счету. К матчу они подходят с серией из четырех ничьих подряд.

    «Кальяри» начал серию с результативного перемирия в матче с «Сассуоло», который завершился со счетом 2:2. Затем были ничьи с «Салернитаной» (1:1) и «Вероной» (0:0). В прошлом туре гости разыграли мировую с «Торино» (1:1).

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    • «Кальяри» в этом сезоне на выезде не побеждал. Он потерпел 4 поражения и 3 раза сыграл вничью.

    Также отметим, что в 7 гостевых матчах команда забила всего 5 голов и один мяч в последних пяти играх на выезде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты подтверждают статус «Интера» — 1.19 против 14.50. Вероятность ничьи букмекеры оценивают коэффициентом 8.00.

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    «Интер» будет играть против аутсайдера, который выиграл только один матч в этом сезоне. Судя по всему, «Кальяри» ловить нечего. «Нерадзурри» ведут гонку за чемпионский титул и вряд ли оступятся в домашних стенах.

    Гости очень мало забивают, а «Интер» выиграл 3 матча подряд всухую. Мы ставим на то, что хозяева победят и не пропустят с коэффициентом 1.97.

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    «Интер» — «Кальяри»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 12.12.2021. Прогнозы на футбол. «Интер» без труда победит «Кальяри»?
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