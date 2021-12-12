В рамках 17 тура итальянской Серии А «Интер» примет «Кальяри» на поле стадиона «Джузеппе Меацца». Игра назначена на 12 декабря 22:45 по мск. «Интер» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

«Нерадзурри» находятся в тройке лидеров чемпионата Италии. Они занимают второе место, имея 37 очков. Отставание от лидера составляет один пункт.

Подопечные Симоне Индзаги выиграли последние 4 матча в Серии А и набрали 11 побед за этот сезон. Среди команд первой пятерки у хозяев наименьшее количество пропущенных голов (1).

В прошлом туре «Интер» обыграл со счетом 3:0 «Рому». До этого была победа над« Наполи» с результатом 3:2. Также отметим победы над «Венецией» (2:0) и «Специей» (2:0).

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Среди недели «Интер» проиграл «Реалу» в Лиге чемпионов (0:2), но это не помешало миланцам выйти из группы в плей-офф турнира.

«Кальяри»

Сардинийцы идут в зоне вылета на 18 позиции с 10 баллами на счету. К матчу они подходят с серией из четырех ничьих подряд.

«Кальяри» начал серию с результативного перемирия в матче с «Сассуоло», который завершился со счетом 2:2. Затем были ничьи с «Салернитаной» (1:1) и «Вероной» (0:0). В прошлом туре гости разыграли мировую с «Торино» (1:1).

«Кальяри» в этом сезоне на выезде не побеждал. Он потерпел 4 поражения и 3 раза сыграл вничью.

Также отметим, что в 7 гостевых матчах команда забила всего 5 голов и один мяч в последних пяти играх на выезде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты подтверждают статус «Интера» — 1.19 против 14.50. Вероятность ничьи букмекеры оценивают коэффициентом 8.00.

«Интер» будет играть против аутсайдера, который выиграл только один матч в этом сезоне. Судя по всему, «Кальяри» ловить нечего . «Нерадзурри» ведут гонку за чемпионский титул и вряд ли оступятся в домашних стенах.

Гости очень мало забивают, а «Интер» выиграл 3 матча подряд всухую. Мы ставим на то, что хозяева победят и не пропустят с коэффициентом 1.97.