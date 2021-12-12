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    «Динамо» и «Зенит» сыграли вничью, Клаудиньо не забил пенальти

    «Динамо» — «Зенит»: счет 1:1, обзор голов

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    В матче 18 тура российской Премьер-лиги «Динамо» и «Зенит» сыграли вничью со счетом 1:1.

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    «Зенит» вышел вперед после гола Клаудиньо на 34 минуте. До этого на 11 минуте бразилец не реализовал пенальти.

    Хозяева сравняли счет на 72 минуте после гола Дмитрия Скопинцева.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо — Зенит 1:1
    Голы: 0:1 Клаудиньо (34'), 1:1 Дмитрий Скопинцев (72') Динамо: Антон Шунин, Гильермо Варела, Фабиан Бальбуэна, Иван Ордец, Дмитрий Скопинцев (Сергей Паршивлюк, 90'), Никола Моро, Денис Макаров, Даниил Фомин, Konstantin Tyukavin (Сильвестр Игбун, 84'), Вячеслав Грулёв, Arsen Zakharyan Зенит: Андрей Мостовой (Данил Круговой, 87'), Малком (Александр Ерохин, 46'), Далер Кузяев (Алексей Сутормин, 87'), Клаудиньо (Daniil Kuznetsov, 90'), Вендел (Магомед Оздоев, 46'), Вильмар Барриос, Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Михаил Кержаков Предупреждения: Дуглас Сантос (45 + 3'), Никола Моро (69')

    «Зенит» остается лидером чемпионата России. У него 38 очков на счету. «Динамо» занимает вторую позицию, имея на 2 пункта меньше.

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