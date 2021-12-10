Джикия: Я сказал Селихову перед пенальти, что он возьмет этот удар

Защитник «Спартака»прокомментировал победу команды надв матче шестого тура группового турнира Лиги Европы (1:0).

«Крутой матч получился. Я хочу поздравить всех тех, кто за нас искренне переживал. Мы все очень счастливы. В нашей раздевалке, по-моему, нужно делать ремонт.

Я сказал Селихову перед пенальти, что он возьмет этот удар, можете сами у него потом спросить. Я был уверен в нем. Он мастер в этом деле.

Поляки играли сегодня жестко, конечно, почувствовал. Мне один раз так сильно между ног попали, что до сих пор чувствую. Это футбол, такое случается.

Они вышли выгрызать и биться до последнего. Мы выдержали эту борьбу. Во втором тайме чуть-чуть подсели, но самое главное — достигли своей цели, о которой я говорил до матча.

С чем связан спад в игре "Спартака" во втором тайме? Они выпустили второго габаритного форварда. Правильно ли мы отошли к своим воротам? Думаю, что да.

Этот матч будет отличным опытом для меня и для всех ребят», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».