«Бавария» — «Барселона»: счет матча 3:0 обзор голов

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФАразгромила

Встреча, которая прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, завершилась со счетом 3:0 в пользу немцев.

На 34-й минуте Роберт Левандовский отдает отличную голевую передачу в штрафную, где Томас Мюллер головой отправляет мяч в сетку, открыв счет в матче.

Через девять минут Лерой Сане удваивает счет в матче блестящим ударом по центру под перекладину.

На 62-й минуте встречи полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала забил третий гол мюнхенцев и довел счет до разгромного.

Футбол. Лига чемпионов. Группа E Бавария — Барселона 3:0 Голы: 1:0 Томас Мюллер (34'), 2:0 Лерой Зане (43'), 3:0 Джамал Мусиала (62') Бавария: Мануэль Нойер, Бенжамен Павар, Деотшанкюль Юпамекано, Никлас Зюле (Tanguy Nianzou, 78'), Альфонсо Дэвис (Омар Ричардс, 71'), Корентин Толиссо (Марк Рока, 60'), Джамал Мусиала, Кингсли Коман (Буна Сарр, 71'), Томас Мюллер, Лерой Зане, Роберт Левандовски (Malik Tillman, 78') Барселона: Усман Дембеле (Филиппе Коутиньо, 73'), Мемфис Депай, Серджино Дест (Николас Гонсалес, 46'), Pablo Gavira (Юсуф Демир, 87'), Серхио Бускетс, Френки де Йонг (Рики Пуч, 73'), Жорди Альба (Оскар Мингуэза, 31'), Клеман Лангле, Жерар Пике, Рональд Араухо, Марк-Андре тер Штеген Предупреждения: Серхио Бускетс (3'), Рональд Араухо (16'), Омар Ричардс (82')

В параллельной встрече этой группы «Бенфика» на своем поле нанесла поражение киевскому «Динамо» со счетом 2:0, гарантировав себе второе место и выход в плей-офф.

На 16-й минуте встречи счет открыл нападающий хозяев Роман Яремчук, которому ассистировал Жоау Мариу. Через шесть минут защитник «Бенфики» Мораес Жилберто установил итоговый результат поединка.

Футбол. Лига чемпионов. Группа E Бенфика — Динамо К 2:0 Голы: 1:0 Роман Яремчук (16'), 2:0 Жилберто Жуниор (22') Бенфика: Одиссеас Влаходимос, Андре Алмейда, Николас Отаменди, Ян Вертонген, Жилберто Жуниор (Валентин Лацаро, 73'), Пицци (Эвертон, 59'), Юлиан Вайгль, Жоау Мариу (Адель Таарабт, 74'), Алехандро Гримальдо, Рафаэл Силва (Paulo Bernardo, 82'), Роман Яремчук (Дарвин Нуньес, 82') Динамо К: Беньямин Вербич (Карлос Де Пена, 64'), Денис Викторович Гармаш (Eric Ramirez, 79'), Виктор Цыганков (Александр Караваев, 79'), Виталий Буяльский, Сергей Сидорчук (Александр Андриевский, 86'), Николай Шапаренко, Виталий Миколенко, Александр Сирота, Илья Забарный, Александр Тымчик, Георгий Бущан Предупреждения: Жилберто Жуниор (24'), Илья Забарный (30'), Беньямин Вербич (36'), Виктор Цыганков (44')

Итоговое турнирное положение в группе Е: 1. «Бавария» — 18 очков; 2. «Бенфика» — 8; 3. «Барселона» — 7; «Динамо» Киев — 1.