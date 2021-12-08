Ювентус — Мальмё прямая трансляция 08.12.2021, смотреть онлайн

В 20:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе H Лиги чемпионов.

Последний матч между собой: «Мальмё» — «Ювентус» 0:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ювентус» — «Мальмё». Коэффициент ставки — 1.92.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ювентус»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ювентус — Мальмё.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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