Коэффициенты на матч Ювентус — Мальмё
«Ювентус»
«Ювентус» занимает второе место в группе после пяти сыгранных матчей. «Старая синьора» набрала 12 очков и отстает от «Челси» только по дополнительным показателям.
Команда Массимилиано Аллегри не смогла набрать очки только в гостевой игре с «Челси». Встреча в Лондоне завершилась для «Ювентуса» сокрушительным поражением со счетом 0:4. Дома туринский клуб обыграл действующего победителя ЛЧ со счетом 1:0.
В остальных матчах — против в «Зенита» и «Мальме» — у «Ювеетуса» не было проблем. Разве что в Санкт-Петербурге бьянконери забили решающий гол за несколько минут до финального свистка.
«Ювентус» одержал семь побед в десяти предыдущих матчах на своем поле.
«Мальме»
«Мальме» тем временем находится на последнем месте. Сейчас в активе шведского клуба одно очко.
В пятом туре «Мальме» сыграл на своем поле вничью с «Зенитом» (1:1). Российский клуб тогда сравнял счет за пару минут до завершения игры. Все остальные матчи чемпион Швеции проиграл.
И как бы ни завершился предстоящий матч с «Ювентусом», «Мальме» все равно останется на последней строчке.
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Тем не менее игроки «Мальме» подходят к матчу в отличном настроении. В минувшие выходные они в очередной раз выиграли чемпионат Швеции.
Прогноз и ставка
На «Ювентус» в этом матче можно поставить за 1.19, ничью букмекеры предлагают за 7.80, а победу «Мальме» — за 17.75.
«Ювентус» все еще сохраняет шансы занять первое место в группе (в случае победы над «Мальме» и потери очков «Челси» в Санкт-Петербурге), поэтому у гостей действительно мизерные шансы на положительный результат.
Ставка — тотал «Ювентуса» больше 2,5 за 1.92.
Также можно рассмотреть ставку на голы «Ювентуса» в обоих таймах за 1.82.