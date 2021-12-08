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    Сможет ли «Ювентус» забить «Мальме» больше двух мячей?

    «Ювентус» — «Мальме». Прогноз, ставка (к. 1.92) на Лигу чемпионов 8 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Мальме»
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    Деян Кулушевски
    «Ювентус» сыграет на своем поле против «Мальме» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 декабря в Турине, начало — в 20:45 мск. «Ювентус» — «Мальме»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 08 Декабря 2021 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 20:45 Мальмё Мальмё
  • Мальмё
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    Коэффициенты на матч Ювентус — Мальмё

  • 1
  • 1.17
  • X
  • 6.90
  • 2
  • 19.00
  • Ставка!
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    «Ювентус»

    «Ювентус» занимает второе место в группе после пяти сыгранных матчей. «Старая синьора» набрала 12 очков и отстает от «Челси» только по дополнительным показателям.

    Команда Массимилиано Аллегри не смогла набрать очки только в гостевой игре с «Челси». Встреча в Лондоне завершилась для «Ювентуса» сокрушительным поражением со счетом 0:4. Дома туринский клуб обыграл действующего победителя ЛЧ со счетом 1:0.

    В остальных матчах — против в «Зенита» и «Мальме» — у «Ювеетуса» не было проблем. Разве что в Санкт-Петербурге бьянконери забили решающий гол за несколько минут до финального свистка.

    «Ювентус» одержал семь побед в десяти предыдущих матчах на своем поле.

    «Мальме»

    «Мальме» тем временем находится на последнем месте. Сейчас в активе шведского клуба одно очко.

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    • В пятом туре «Мальме» сыграл на своем поле вничью с «Зенитом» (1:1). Российский клуб тогда сравнял счет за пару минут до завершения игры. Все остальные матчи чемпион Швеции проиграл.

    И как бы ни завершился предстоящий матч с «Ювентусом», «Мальме» все равно останется на последней строчке.

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    Тем не менее игроки «Мальме» подходят к матчу в отличном настроении. В минувшие выходные они в очередной раз выиграли чемпионат Швеции.

    Прогноз и ставка

    На «Ювентус» в этом матче можно поставить за 1.19, ничью букмекеры предлагают за 7.80, а победу «Мальме» — за 17.75.

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    «Ювентус» все еще сохраняет шансы занять первое место в группе (в случае победы над «Мальме» и потери очков «Челси» в Санкт-Петербурге), поэтому у гостей действительно мизерные шансы на положительный результат.

    Ставка — тотал «Ювентуса» больше 2,5 за 1.92.

    Также можно рассмотреть ставку на голы «Ювентуса» в обоих таймах за 1.82.

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    «Ювентус» — «Мальме»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 08.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ювентус» забить «Мальме» больше двух мячей?
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