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    Джикия: Победа над «Легией» может немного сглазить этот скомканный сезон

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    Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с «Легией».

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «Команда в хорошем состоянии. Есть проблемы с травмами и перебором карточек. Что происходит в "Легии" — их дело. Мы приехали за победой. Дай бог, завтра все получится.

    Отсутствие нападающих? У нас есть нападающие. Мелкадзе восстановился, он готов сыграть. Но все решит тренер.

    Нужно не допустить ошибок первого матча. И самим забить. В прошлый раз у нас были моменты и подходы, но мы их не реализовали. А на 90-й минуте из-за коллективной ошибки пропустили.

    Мы готовились к "Легии". Смотрели видео, будет еще теория. Знаем, что делать и будем это выполнять на поле. Готовы к завтрашней игре.

    Как избежать проблемы с психологией? Найдем слова. Нужно напомнить всем, что завтра очень важная игра.

    Положительный результат может немного сглазить этот скомканный сезон. Завтра все будет хорошо», — заявил Джикия. «Спорт-Экспрессу».

    Матч «Легия» — «Спартак» состоится 9 декабря. Начало в 20.45 по московскому времени.

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