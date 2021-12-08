Джикия: Победа над «Легией» может немного сглазить этот скомканный сезон

Защитник «Спартака»поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с

«Команда в хорошем состоянии. Есть проблемы с травмами и перебором карточек. Что происходит в "Легии" — их дело. Мы приехали за победой. Дай бог, завтра все получится.

Отсутствие нападающих? У нас есть нападающие. Мелкадзе восстановился, он готов сыграть. Но все решит тренер.

Нужно не допустить ошибок первого матча. И самим забить. В прошлый раз у нас были моменты и подходы, но мы их не реализовали. А на 90-й минуте из-за коллективной ошибки пропустили.

Мы готовились к "Легии". Смотрели видео, будет еще теория. Знаем, что делать и будем это выполнять на поле. Готовы к завтрашней игре.

Как избежать проблемы с психологией? Найдем слова. Нужно напомнить всем, что завтра очень важная игра.

Положительный результат может немного сглазить этот скомканный сезон. Завтра все будет хорошо», — заявил Джикия. «Спорт-Экспрессу».

Матч «Легия» — «Спартак» состоится 9 декабря. Начало в 20.45 по московскому времени.