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    Тотти: Давайте дадим Моуринью время

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Рома
    Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти высказался о результатах римского клуба в нынешнем сезоне, сообщает Football Italia.

    Франческо Тотти
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    Франческо Тотти

    «Когда речь заходит о "Роме", всегда присутствуют сильные эмоции. У команды сейчас не лучшие времена, но если ты не выдерживаешь этого, ты не болельщик "Ромы". Давайте дадим Моуринью время. Уверен, он хочет принести болельщикам "Ромы" радость. Но для того, чтобы выигрывать трофеи, нужны сильные футболисты. Не хочу показаться неуважительным по отношению к этим игрокам, но я не вижу здесь чемпионов. Просто хорошая команда, которая может добиться успеха в определенных обстоятельствах.» — сказал Тотти.

    После 16 туров чемпионата Италии «Рома» набрала 25 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

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