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    Виейра: Матч должен был бы завершиться вничью

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    Наставник «Кристал Пэлас» Патрик Виейра подвел итоги матча с «Манчестер Юнайтед». «Орлы» проиграли со счётом 0:1, пропустив гол на 77-й минуте.

    Патрик Виейра
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    Патрик Виейра

    «Я думаю, что справедливым исходом была бы ничья. Это был не самый яркий поединок, команды создали не очень много опасных моментов. Думаю, нам не хватило смелости. У нас не было уверенности при владении мячом. Мы не знали, как будет играть "Манчестер Юнайтед" с новым тренером. В любом случае, если посмотреть на количество опасных моментов, матч должен был бы завершиться вничью», — сказал Патрик Виейра.

    После 15-того тура чемпионата Англии, «МЮ» занимает 6 строчку турнирной таблицы, набрав 24 очка, а «Кристал Пэлас» — 13-тую, с 17-тью очками в активе.

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