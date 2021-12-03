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    Орлов: В «Локомотиве» не считают деньги. Это особый российский путь

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    Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, что на развитие «Локомотива» влияют менеджеры из Германии.

    Ральф Рангник
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    Ральф Рангник

    Ранее на этой неделе «Локомотив» покинул Ральф Рангник, который занимал пост директора по спорту и развитию. 63-летний немецкий специалист стал временным тренером «Манчестер Юнайтед».

    «У 12 немцев, которые прибыли во главе с Рангником в "Локомотив", зарплата 4 миллиона евро. Эти 12 безработных заняли места каких-то российских менеджеров. Об этом в РЖД не думают.

    Рангник — хитрый, он не сам подписал контракт с клубом, а создал специальную консалтинговую компанию и от нее подписал контракт с "Локомотивом". Поэтому сегодня там будут другие люди — но они из той же компании, контракт продолжается.

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    • Летом Рангник сказал, что уйдет из "Локомотива" только в исключительном случае. И вот приходит с предложением "Манчестер Юнайтед", и этот первый случай сразу становится исключительным. Рангник — специалист, сомнений нет. Но каково РЖД? Посмотрим, что дальше будет, но пока Гисдоль абсолютно не впечатляет. Николича выгнали, потому что он был не в их компании. Ему же еще неустойку заплатили. Ну там деньги не считают. Ребята, это особый российский путь», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

    Напомним, должность спортивного директора «Локомотива» занял Томас Цорн.

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