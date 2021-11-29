«Локомотив» отреагировал на назначение Рангника временным тренером «МЮ»

сделал заявление по поводу назначения временным главным тренером

Пресс-служба «железнодорожников» подтвердила, что «Локомотив» и Рангник, занимавший в клубе пост директора по спорту и развития, договорились о расторжении контракта.

«Локомотив сотрудничал с Рангником с февраля текущего года. В первом полугодии Ральф выступал в качестве консультанта при разработке стратегии клуба, а затем и при её реализации и внедрении, уже работая в ФК "Локомотив" на позиции руководителя по спорту и развитию.

Под руководством Рангника в короткий срок в клубе создан скаутский департамент, блок по медицине и инновациям, внедрена система продвинутой видеоаналитики, сформирован тренерский штаб, запущены высокотехнологичные информационные системы.

Современная европейская система футбольной подготовки, которую внедрил в "Локомотиве" Рангник, не завязана на персоналиях и продолжит работать после его ухода.

Клуб будет развиваться в соответствии с озвученной долгосрочной стратегией . Ральф Рангник привлёк опытных специалистов на ключевые позиции и сформировал команду профессионалов, которая продолжит терпеливо и последовательно двигаться в выбранном направлении, главным приоритетом которого является развитие молодых футболистов как из России, так и из других стран.

Футбольный клуб "Локомотив" благодарит Ральфа Рангника за проделанную работу. Мы остаёмся в контакте по вопросам будущего нашего клуба и желаем Ральфу успехов на посту главного тренера Манчестер Юнайтед», — говорится в сообщении на официальном сайте «Локомотива».

Ранее сообщалось, что новым директором по спорту и развитию «Локомотива» станет Ларс Корнетка, партнер Рангника по консалтинговому агентству.