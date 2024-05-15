«Аталанта» и «Ювентус» сыграют в Риме в рамках финала Кубка Италии . Матч пройдет 15 мая, начало — в 22:00 мск. «Аталанта» — «Ювентус»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Аталанта»

Турнирное положение: в чемпионате Италии команда из Бергамо имеет в своем активе 63 очка и располагается на пятом месте в турнирной таблице.

Что касается Кубка Италии, то бергамаски уже успели пройти «Сассуоло» (3:1), «Милан» (2:1) и «Фиорентину» (0:1, 4:1).

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Также бергамасский коллектив смог пробиться в финал Лиги Европы, где его ждет противостояние с «Байером».

Последние матчи: в прошлых турах «Богиня» переиграла «Рому» (2:1), «Салернитану» (2:1), «Эмполи» (2:0) и «Монцу» (2:1).

Только перед этим «королева провинциалов» сыграла вничью с «Вероной» (2:2) и проиграла «Кальяри» (1:2).

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Также между этими играми был проход «Марселя» в Лиге Европы (1:1, 3:0).

Не сыграют: не смогут выйти на поле травмированные Эмиль Холм, Сеад Колашинац и Рафаэль Толой.

Состояние команды: нынешний сезон «Аталанта» пока что проводит идеально.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини продолжают претендовать на топ-4 в чемпионате страны, а также бороться за Кубок Италии и Лигу Европы.

Думается, что даже если «Аталанта», за которую выступает россиянин Алексей Миранчук, возьмет какой-то один Кубок, то это будет успехом для команды.

«Ювентус»

Турнирное положение: команда из Турина в итальянской Серии А имеет в своем активе 67 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

Туринцы точно выступят в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Они смогли 49 раз поразить ворота соперника и 28 раз пропустили в свои.

В Кубке Италии туринский коллектив прошел «Салернитану» (6:1), «Фрозиноне» (4:0) и «Лацио» (2:0, 1:2).

Последние матчи: в прошлых турах «старая синьора» поделила очки с «Салернитаной» (1:1), «Ромой» (1:1), «Миланом» (0:0), «Кальяри» (2:2) и «Торино» (0:0).

До этого «зебры» смогли переиграть «Фиорентину» (1:0), но уступили «Лацио» (0:1).

Не сыграют: в этой игре «Ювентус» не сможет рассчитывать на травмированных Алекса Сандро, Кенана Йылдыза и Маттиа Де Шильо, а также на дисквалифицированного Мануэля Локателли.

Состояние команды: этот матч будет для подопечных Массимилиано Аллегри определяющим в этом сезоне.

У «черно-белых» есть отличная возможность взять трофей в этом сезоне и ей нужно воспользоваться.

В чемпионате «Ювентус» выступил не лучшим образом, поэтому должен реабилитироваться в Кубке.

Статистика для ставок

«Ювентус» не выигрывает 6 матчей во всех турнирах

«Аталанта» не проигрывает 7 матчей во всех турнирах

Последние 3 очных матча команд завершились вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 3.10, а победа «Ювентуса» — в 2.80.

ТБ 2,5 оценивается в 2.25, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.63.

Прогноз: это финал и цена ошибки будет крайне велика. Обеим командам нужна победа и они не будут рисковать, поэтому в основное время все может вполне завершится вничью.

Ставка: ничья за 3.10.

Прогноз: думается, что много забитых мячей болельщики точно не увидят, поскольку команды будут крайне осторожными, ведь на кону — Кубок.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.63.