«Сельта» сыграет на своем поле против «Атлетика» в рамках 36-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 15 мая, начало — в 22:00 мск. «Сельта» — «Атлетик»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сельта»

Турнирное положение: «Сельта» пережила напряженную концовку сезона. Однако клуб, скорее всего, всё-таки сохранит прописку в элитном дивизионе.

На данный момент «Сельта» находится на 17-м месте в таблице Ла Лиги. Набрано 34 очка в 35 встречах. У команды 8 побед, 10 ничьих и 17 поражений.

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Последние матчи: В прошлом месяце у «Сельты» была одна победа и два поражения. В апреле команда ни разу не играла вничью.

Нынешний месяц начался удачно. Клуб из Виго дома одолел «Вильярреал» со счетом 3:2. Но затем 12 мая «Сельта» в гостях уступила «Атлетико» (0:1).

Не сыграют: Айду (травма).

Состояние команды: «Сельта» вряд ли вылетит из Примеры. Но в оставшихся турах лучше не расслабляться.

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В родных стенах у «Сельты» четырехматчевая беспроигрышная серия. Ранее команда дома смогла победить «Альмерию», «Лас-Пальмас» и «Вильярреал».

«Атлетик»

Турнирное положение: «Атлетик» на текущий момент замыкает топ-5. В активе команды 62 очка.

В 35 встречах баскский клуб одержал 17 побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений. Разница мячей составляет 57:35.

Последние матчи: В апреле «Атлетик» провел четыре матча, но ни разу не победил. Три встречи подряд закончились вничью 1:1.

3 мая «Атлетик» в гостях смог одолеть «Хетафе» со счетом 2:0. Затем команда разошлась миром с «Осасуной» (2:2).

Не сыграют: Бершиш (дисквалификация), Гурусета (травма).

Состояние команды: «Атлетик», скорее всего, так и закончит сезон на пятом месте. Вероятность того, что клуб опустится или поднимется на одну строчку, крайне низка.

В гостях «Атлетик» действует не лучшим образом. В последних десяти выездных встречах были одержаны четыре победы.

В первом круге «Атлетик» в сверхрезультативном матче обыграл «Сельту» со счетом 4:3. Поединок в Бильбао состоялся 10 ноября 2023 года.

Статистика для ставок

В родных стенах у «Сельты» четырехматчевая беспроигрышная серия

Высока вероятность, что «Атлетик» закончит сезон на 5-м месте

В первом круге баскский клуб победил дома со счетом 4:3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Сельту» в этом матче можно поставить за 2.65, ничью букмекеры предлагают за 3.40, а выигрыш «Атлетика» — за 2.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.92 и 1.85 соответственно.

Прогноз: У «Сельты» огромная мотивация. Команда хочет победить, чтобы точно обезопасить себя от вылета. Хозяева постараются завоевать три очка.

Ставка: победа «Сельты» за 2.65.

Прогноз: Можно выбрать верховой исход, поскольку обе команды в последнее время зачастую выдают результативные матчи.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.92.