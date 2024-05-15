ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тео ЭрнандесТрансферный дайджест. 7-13 мая Новак ДжоковичДжокович получил по голове и проиграл, Надаль узнал свой уровень, а Тим объявил о завершении карьеры Деррик ЛьюисЛьюис нокаутировал Насименто, Бакли остановил Рузибоева. Обзор карда UFC St. Louis
    Все новости спорта

    Команда из Виго завоюет три очка?

    «Сельта» — «Атлетик». Ставка (к. 2.65) и прогноз на чемпионат Испании по футболу, 15 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Сельту Прогнозы на Атлетик Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Сельта» — «Атлетик»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сельта»
    «Сельта» сыграет на своем поле против «Атлетика» в рамках 36-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 15 мая, начало — в 22:00 мск. «Сельта» — «Атлетик»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 15 Мая 2024 года

    Сельта

  • Виго
    •  Сельта 23:00 Атлетик

    Атлетик

  • Бильбао
    •

    «Сельта»

    Турнирное положение: «Сельта» пережила напряженную концовку сезона. Однако клуб, скорее всего, всё-таки сохранит прописку в элитном дивизионе.

    На данный момент «Сельта» находится на 17-м месте в таблице Ла Лиги. Набрано 34 очка в 35 встречах. У команды 8 побед, 10 ничьих и 17 поражений.

    Сельта — Атлетик: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.653.402.75Бонус$9500
    •

    Последние матчи: В прошлом месяце у «Сельты» была одна победа и два поражения. В апреле команда ни разу не играла вничью.

    Нынешний месяц начался удачно. Клуб из Виго дома одолел «Вильярреал» со счетом 3:2. Но затем 12 мая «Сельта» в гостях уступила «Атлетико» (0:1).

    Не сыграют: Айду (травма).

    Состояние команды: «Сельта» вряд ли вылетит из Примеры. Но в оставшихся турах лучше не расслабляться.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В родных стенах у «Сельты» четырехматчевая беспроигрышная серия. Ранее команда дома смогла победить «Альмерию», «Лас-Пальмас» и «Вильярреал».

    «Атлетик»

    Турнирное положение: «Атлетик» на текущий момент замыкает топ-5. В активе команды 62 очка.

    В 35 встречах баскский клуб одержал 17 побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений. Разница мячей составляет 57:35.

  • Шесть серьезных проблем, которые Хави нужно решить в «Барселоне»
  • Хави еще не один раз пожалеет о своем решении продолжить работу в «Барсе»
  • 07/05/2024

    • Последние матчи: В апреле «Атлетик» провел четыре матча, но ни разу не победил. Три встречи подряд закончились вничью 1:1.

    3 мая «Атлетик» в гостях смог одолеть «Хетафе» со счетом 2:0. Затем команда разошлась миром с «Осасуной» (2:2).

    Не сыграют: Бершиш (дисквалификация), Гурусета (травма).

    Состояние команды: «Атлетик», скорее всего, так и закончит сезон на пятом месте. Вероятность того, что клуб опустится или поднимется на одну строчку, крайне низка.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В гостях «Атлетик» действует не лучшим образом. В последних десяти выездных встречах были одержаны четыре победы.

    В первом круге «Атлетик» в сверхрезультативном матче обыграл «Сельту» со счетом 4:3. Поединок в Бильбао состоялся 10 ноября 2023 года.

    Статистика для ставок

    • В родных стенах у «Сельты» четырехматчевая беспроигрышная серия

    • Высока вероятность, что «Атлетик» закончит сезон на 5-м месте

    • В первом круге баскский клуб победил дома со счетом 4:3

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Сельту» в этом матче можно поставить за 2.65, ничью букмекеры предлагают за 3.40, а выигрыш «Атлетика» — за 2.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.92 и 1.85 соответственно.

    Прогноз: У «Сельты» огромная мотивация. Команда хочет победить, чтобы точно обезопасить себя от вылета. Хозяева постараются завоевать три очка.

    Ставка: победа «Сельты» за 2.65.

    Прогноз: Можно выбрать верховой исход, поскольку обе команды в последнее время зачастую выдают результативные матчи.

    Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Табило — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Дордой — Абдыш-Ата
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Талант — Кыргызалтын
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ахал — Небитчи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Зверев — Боржеш
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Ван — Вест Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Хуркач — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Пол — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Локомотив Ташкент — АГМК
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Казахстан — Латвия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  1.95
  • Прогноз на матч Дания — Норвегия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  2.49
  • Прогноз на матч ЦСКА Ереван — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Циципас — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Осасуна — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сельта» — «Атлетик». «Сельта» сыграет на своем поле против «Атлетика» в рамках 36-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 15 мая, начало — в 22:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Сельта» — «Атлетик» с коэффициентом 2.65.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры