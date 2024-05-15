В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Кубке России, АПЛ и чемпионате Франции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Зенит» — ЦСКА

Футбол. Кубок России

У «Зенита» затянулась полоса неудач. Команда не может победить на протяжении пяти матчей кряду. Предстоящая игра очень важна для сине-бело-голубых.

В первом поединке команды не выявили сильнейшего. В Москве встреча закончилась вничью 1:1. Неужели «Зенит» закончит текущий сезон без единого трофея?

Календарь и таблица РПЛ

Совсем недавно команды играли друг с другом в РПЛ. В Санкт-Петербурге ЦСКА приятно удивил своих фанатов и завоевал три очка. Была одержана победа 1:0, единственный гол забил Чалов.

Букмекеры снова выставляют фаворитом «Зенит». Такая безвыигрышная серия выглядит для команды Сергея Семака аномальной. Скорее всего, питерцы наконец-то победят.

Ставка: Победа «Зенита» за 1.97.

«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»

Футбол. Чемпионат Англии

«Манчестер Юнайтед» после победы над «Шеффилд Юнайтед» серьезно притормозил. На данный момент безвыигрышная серия команды составляет три матча.

Две последних встречи в АПЛ «МЮ» проиграл. Ранее оказались неудачными матчи с «Кристал Пэлас» и «Арсеналом». Более того, за 180 минут команда Эрика тен Хага не забила ни одного гола.

«Ньюкасл» на данный момент идет 6-м в таблице. Команда набрала 57 очков в 36 встречах. У «сорок» 17 побед, 6 ничьих и 13 поражений.

В последних восьми матчах АПЛ «Ньюкасл» проиграл только один раз. Это произошло 24 апреля. Тогда команда в гостях уступила «Кристал Пэлас» со счетом 0:2.

Ставка: «Манчестер Юнайтед» не проиграет за 1.60.

«Ницца» — «ПСЖ»

Футбол. Чемпионат Франции

По итогам сезона «Ницца» еще может попасть в Лигу чемпионов. Заключительные матчи будут очень важными для команды. Нужно постараться набрать максимум очков в оставшихся встречах.

«Ницца» идет на 5-м месте в таблице, набрав 54 очка. В последних четырех матчах клуб одержал три победы. Были обыграны «Лорьян» (3:0), «Страсбур» (3:1) и «Гавр» (1:0).

«ПСЖ» в последнее время охватывают сплошные скандалы. В основном они связаны с уходом из клуба Килиана Мбаппе. Ранее фанаты освистали форварда в игре с «Тулузой». Выпустит ли Луис Энрике нападающего во встрече с «Ниццей»?

В предстоящем матче парижанам уже ничего не нужно. Первое место никуда не уйдет. Вполне возможно, что испанский тренер задействует ближайший резерв. Запасным футболистам будет полезно сыграть с таким сильным соперником.

Ставка: Обе забьют за 1.52.

Общий коэффициент — 4.79.