Словакия
Польша
Словакия
Турнирное положение: После первых матчей на турнире впечатлении от игры сборной Словакии очень даже позитивные.
Последние матчи: После не очень удачного старта и поражения от сборной Германии славяне пришли в себя и в двух поединках против Казахстана и США отправили в ворота своих соперников 11 шайб.
Словакия — Польша: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: У словаков нет проблем с травмированными и дисквалифицированными хоккеистами.
Общий тонус клуба: В поединке против поляков от подопечных Рэмзи будет требоваться лишь следовать заранее оговорённому чёткому плану на игру.
Польша
Турнирное положение: Ни для кого не секрет, что сборная Польша является одним из главных аутсайдеров в элитной хоккейной компании. Но даже с таким статусом она продолжает бороться за очки в каждом поединке.
Последние матчи: После отличной игры с латышами поляки ничего не смогли поделать против шведов, проиграв им по делу, но без разгрома (1:5).
Травмированные игроки: Все игроки польской сборной в полном здравии и готовы бороться за сохранение прописки в элитном дивизионе.
Общий тонус клуба: Со словаками будет неимоверно тяжело, но небольшие надежды на достойное сопротивление все же сохраняются.
Статистика для ставок
- За три матча в истории между этими соперниками словаки поражали ворота соперника 18 раз
- У поляков уже восемь поражений кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.04, на ничью — 21.00, на гостей — 38.00.
Прогноз: Словаки добьются убедительной победы
- 1.99Чехия — Дания: прогноз и ставкаСегодня в 17:20
- 1.81Германия — Латвия: прогноз и ставкаСегодня в 17:20
- 2.13Даллас — Колорадо: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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Альтернативный прогноз: Обилие шайб в этом поединке обеспечено
Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.91
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.08.