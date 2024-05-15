В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Словакия будет принимать Польшу. Игра пройдет на «Остравар Арене» 15 мая. Начало встречи — в 21:20 мск. Словакия — Польша: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Словакия

Турнирное положение: После первых матчей на турнире впечатлении от игры сборной Словакии очень даже позитивные.

Последние матчи: После не очень удачного старта и поражения от сборной Германии славяне пришли в себя и в двух поединках против Казахстана и США отправили в ворота своих соперников 11 шайб.

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Травмированные игроки: У словаков нет проблем с травмированными и дисквалифицированными хоккеистами.

Общий тонус клуба: В поединке против поляков от подопечных Рэмзи будет требоваться лишь следовать заранее оговорённому чёткому плану на игру.

Польша

Турнирное положение: Ни для кого не секрет, что сборная Польша является одним из главных аутсайдеров в элитной хоккейной компании. Но даже с таким статусом она продолжает бороться за очки в каждом поединке.

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Последние матчи: После отличной игры с латышами поляки ничего не смогли поделать против шведов, проиграв им по делу, но без разгрома (1:5).

Травмированные игроки: Все игроки польской сборной в полном здравии и готовы бороться за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Общий тонус клуба: Со словаками будет неимоверно тяжело, но небольшие надежды на достойное сопротивление все же сохраняются.

Статистика для ставок

За три матча в истории между этими соперниками словаки поражали ворота соперника 18 раз

У поляков уже восемь поражений кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.04, на ничью — 21.00, на гостей — 38.00.

Прогноз: Словаки добьются убедительной победы

Альтернативный прогноз: Обилие шайб в этом поединке обеспечено

Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.91

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.08.