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    Словаки вдоволь порезвятся в матче против аутсайдера?

    Словакия — Польша. Ставка (к. 1.91) и прогноз на матч чемпионата мира, 15 мая 2024 года

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    Словакия
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Словакия будет принимать Польшу. Игра пройдет на «Остравар Арене» 15 мая. Начало встречи — в 21:20 мск. Словакия — Польша: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2024. Группа B 15 Мая 2024 года

    Словакия

  • Братислава
    •  Словакия 21:20 Польша

    Польша

  • Варшава
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    Словакия

    Турнирное положение: После первых матчей на турнире впечатлении от игры сборной Словакии очень даже позитивные.

    Последние матчи: После не очень удачного старта и поражения от сборной Германии славяне пришли в себя и в двух поединках против Казахстана и США отправили в ворота своих соперников 11 шайб.

    Словакия — Польша: коэффициенты букмекеров

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  • 1.0815.0025.00Бонус$9500
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    Травмированные игроки: У словаков нет проблем с травмированными и дисквалифицированными хоккеистами.

    Общий тонус клуба: В поединке против поляков от подопечных Рэмзи будет требоваться лишь следовать заранее оговорённому чёткому плану на игру.

    Польша

    Турнирное положение: Ни для кого не секрет, что сборная Польша является одним из главных аутсайдеров в элитной хоккейной компании. Но даже с таким статусом она продолжает бороться за очки в каждом поединке.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Последние матчи: После отличной игры с латышами поляки ничего не смогли поделать против шведов, проиграв им по делу, но без разгрома (1:5).

    Травмированные игроки: Все игроки польской сборной в полном здравии и готовы бороться за сохранение прописки в элитном дивизионе.

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    Общий тонус клуба: Со словаками будет неимоверно тяжело, но небольшие надежды на достойное сопротивление все же сохраняются.

    Статистика для ставок

    • За три матча в истории между этими соперниками словаки поражали ворота соперника 18 раз

    • У поляков уже восемь поражений кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.04, на ничью — 21.00, на гостей — 38.00.

    Прогноз: Словаки добьются убедительной победы

    Альтернативный прогноз: Обилие шайб в этом поединке обеспечено

    Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.91

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.08.

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    Словакия — Польша. В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Словакия будет принимать Польшу. Игра пройдет на «Остравар Арене» 15 мая. Начало встречи — в 21:20 мск. / Ставка и прогноз на матч Словакия — Польша с коэффициентом 1.91.
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