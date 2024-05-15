Брайтон энд Хоув Альбион
Челси
«Брайтон»
Турнирное положение: сейчас «Брайтон» располагается на 10-м месте в таблице АПЛ с 48 очками и уже ни на что не претендует в этом сезоне.
Последние матчи: в 37-м туре команда Роберто Де Дзерби сыграла вничью на выезде с «Ньюкаслом» (1:1). «Чайки» первыми открыли счет усилиями Джоэля Вельтмана, а пропустили в конце первого тайма. После перерыва «Ньюкасл» играл лучше, но «Брайтон» смог выстоять.
Брайтон энд Хоув Альбион — Челси: коэффициенты букмекеров
До этого команда смогла победить дома «Астон Виллу» (1:0) и потерпеть разгромное поражение от «Борнмута» (0:3).
Не сыграют: травмированы Митома, Хиншелвуд, Фергюсон, Марч.
Состояние команды: в последнее время «Брайтон» играет не так ярко, как приучил в прежнее время под руководством Роберто Де Дзерби. Команда иногда временами вспыхивает и выдает яркие феерии, но все равно стала гораздо прагматичнее и менее результативной.
«Челси»
Турнирное положение: после серии побед «Челси» взобрался на седьмое место в таблице АПЛ и может попасть в еврокубки на следующий сезон, что станет неплохим результатом после провального старта чемпионата.
Последние матчи: в 37-м туре подопечные Маурисио Почеттино в гостях победили «Ноттингем Форест» со счетом 3:2. Голы за «синих» забивали Мудрик, Стерлинг и Джексон. «Челси» проигрывал по ходу встречи, но нашел в себе силы переломить ход игры.
До этого был разгромлен дома «Вест Хэм» (5:0) и побежден «Тоттенхэм» (2:0).
Не сыграют: травмированы Чилуэлл, Фернандес, Фофана, Лавия.
Состояние команды: на финише сезона «Челси» набрал невероятный ход и показывает феноменальный футбол, команда сейчас идет серией из трех побед кряду, играет очень результативно впереди и местами надежно при обороне собственных ворот.
Статистика для ставок
- В первом круге «Челси» дома победил со счетом 3:2
- Также в Кубке Англии «Челси» был сильнее со счетом 1:0
- В пяти последних матчах «Брайтон» выиграл всего один раз, у «Челси» три победы кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Брайтона» дают 3,20, а на «Челси» — 2,20, ничью букмекеры оценивают в 3,90.
Тотал меньше 3,5 идет за 1,84, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,03.
- 1.83Хетафе — Атлетико: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
- 3.40Балтика — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 1.95Тоттенхэм — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: сейчас «Челси» играет гораздо сильнее «Брайтона», лазарет команды практически опустел, что дает возможность Почеттино выставлять всех сильнейших и варьировать состав. У «Брайтона» же на финише заметен спад, к тому не будет нескольких важных игроков.
Ставка: победа «Челси» за 2,20.
Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант через комбинированный тотал.
«Брайтон» не очень много забивает в последнее время, а сзади играет довольно надежно.
Ставка: победа «Челси» плюс фора тотал меньше 4,5 за 3,0.