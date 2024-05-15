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    «Челси» продолжит побеждать

    «Брайтон» — «Челси». Ставка (к. 2.20) и прогноз на чемпионат Англии 15 мая 2024 года

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    15 мая в отложенном 34-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брайтон» и «Челси». Начало игры — в 21:45 мск. «Брайтон» — «Челси»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Мая 2024 года

    Брайтон энд Хоув Альбион

  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 21:45 Челси

    Челси

  • Лондон
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    «Брайтон»

    Турнирное положение: сейчас «Брайтон» располагается на 10-м месте в таблице АПЛ с 48 очками и уже ни на что не претендует в этом сезоне.

    Последние матчи: в 37-м туре команда Роберто Де Дзерби сыграла вничью на выезде с «Ньюкаслом» (1:1). «Чайки» первыми открыли счет усилиями Джоэля Вельтмана, а пропустили в конце первого тайма. После перерыва «Ньюкасл» играл лучше, но «Брайтон» смог выстоять.

    Брайтон энд Хоув Альбион — Челси: коэффициенты букмекеров

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    До этого команда смогла победить дома «Астон Виллу» (1:0) и потерпеть разгромное поражение от «Борнмута» (0:3).

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    • Не сыграют: травмированы Митома, Хиншелвуд, Фергюсон, Марч.

    Состояние команды: в последнее время «Брайтон» играет не так ярко, как приучил в прежнее время под руководством Роберто Де Дзерби. Команда иногда временами вспыхивает и выдает яркие феерии, но все равно стала гораздо прагматичнее и менее результативной.

    «Челси»

    Турнирное положение: после серии побед «Челси» взобрался на седьмое место в таблице АПЛ и может попасть в еврокубки на следующий сезон, что станет неплохим результатом после провального старта чемпионата.

    Все прогнозы на АПЛ

    Последние матчи: в 37-м туре подопечные Маурисио Почеттино в гостях победили «Ноттингем Форест» со счетом 3:2. Голы за «синих» забивали Мудрик, Стерлинг и Джексон. «Челси» проигрывал по ходу встречи, но нашел в себе силы переломить ход игры.

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    До этого был разгромлен дома «Вест Хэм» (5:0) и побежден «Тоттенхэм» (2:0).

    Не сыграют: травмированы Чилуэлл, Фернандес, Фофана, Лавия.

    Состояние команды: на финише сезона «Челси» набрал невероятный ход и показывает феноменальный футбол, команда сейчас идет серией из трех побед кряду, играет очень результативно впереди и местами надежно при обороне собственных ворот.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Челси» дома победил со счетом 3:2

    • Также в Кубке Англии «Челси» был сильнее со счетом 1:0

    • В пяти последних матчах «Брайтон» выиграл всего один раз, у «Челси» три победы кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Брайтона» дают 3,20, а на «Челси» — 2,20, ничью букмекеры оценивают в 3,90.

    Тотал меньше 3,5 идет за 1,84, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,03.

    Прогноз: сейчас «Челси» играет гораздо сильнее «Брайтона», лазарет команды практически опустел, что дает возможность Почеттино выставлять всех сильнейших и варьировать состав. У «Брайтона» же на финише заметен спад, к тому не будет нескольких важных игроков.

    Ставка: победа «Челси» за 2,20.

    Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант через комбинированный тотал.

    «Брайтон» не очень много забивает в последнее время, а сзади играет довольно надежно.

    Ставка: победа «Челси» плюс фора тотал меньше 4,5 за 3,0.

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    «Брайтон» — «Челси». 15 мая в отложенном 34-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брайтон» и «Челси». Начало игры — в 21:45 мск. / Ставка и прогноз на матч «Брайтон» — «Челси» с коэффициентом 2.20.
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