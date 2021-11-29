«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рангника временным тренером

сообщил на своем официальном сайте о назначениина должность временного главного тренера.

63-летний немецкий специалист будет работать с командой до конца текущего сезона.

После этого Рангник в течение двух лет будет консультантом «Манчестер Юнайтед». По данным СМИ, он будет влиять на решения нового менеджмента, а также на контракты игроков, сроки действия которых истекают следующим летом.

Отмечается, что Майкл Кэррик будет руководить командой до тех пор, пока Рангник не получит рабочую визу.

«МЮ» также поблагодарил московский «Локомотив» за согласие отпустить Рангника, который до этого занимал пост директора по спорту и развитию «железнодорожников».

Welcome to Manchester United, Ralf Rangnick 🔴🇩🇪#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 29, 2021

Напомним, в середине ноября «МЮ» уволил с поста главного тренера Оле-Гуннара Сульшера.

«МЮ» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ после 13-ти туров.