«Бетис»

Турнирное положение: в настоящий момент «Бетис» занимает 11-е место в таблице Примеры с 29 очками.

Последние матчи: в 23-м туре чемпионата Испании команда Мануэля Пеллегрини уступила в гостях «Сельте» со счетом 2:3, при том, что вела после первого тайма с разницей в два мяча.

На 10-й минуте счет открыл недавний новичок Антони, а через 12 минут счет стал 2:0 в пользу «Бетиса» после удара Диего Льоренте. Но все изменилось в середине второго тайма, соперник полностью перехватил инициативу на поле и смог забить три мяча.

В первом стыковом матче Лиги конференции «Бетис» в гостях разгромил «Гент» (3:0), в Примере была ничья дома с «Атлетиком» (2:2).

Не сыграют: дисквалифицирован — Перро (з), травмированы — Бельерин (з), Карвальо (п).

Состояние команды: после зимней паузы «Бетис» играет крайне неровно, чередуя неплохие матчи с откровенно провальными, это привело к тому, что сейчас команда уже в середине турнирной таблицы Примеры и все дальше отдаляется от зоны еврокубков.