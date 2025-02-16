Бетис
Реал Сосьедад
«Бетис»
Турнирное положение: в настоящий момент «Бетис» занимает 11-е место в таблице Примеры с 29 очками.
Последние матчи: в 23-м туре чемпионата Испании команда Мануэля Пеллегрини уступила в гостях «Сельте» со счетом 2:3, при том, что вела после первого тайма с разницей в два мяча.
Бетис — Реал Сосьедад: коэффициенты букмекеров
На 10-й минуте счет открыл недавний новичок Антони, а через 12 минут счет стал 2:0 в пользу «Бетиса» после удара Диего Льоренте. Но все изменилось в середине второго тайма, соперник полностью перехватил инициативу на поле и смог забить три мяча.
В первом стыковом матче Лиги конференции «Бетис» в гостях разгромил «Гент» (3:0), в Примере была ничья дома с «Атлетиком» (2:2).
Не сыграют: дисквалифицирован — Перро (з), травмированы — Бельерин (з), Карвальо (п).
Состояние команды: после зимней паузы «Бетис» играет крайне неровно, чередуя неплохие матчи с откровенно провальными, это привело к тому, что сейчас команда уже в середине турнирной таблицы Примеры и все дальше отдаляется от зоны еврокубков.
Турнирное положение: после 23 матчей «Реал Сосьедад» располагается на седьмой позиции в таблице Примеры с 31 очком.
Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата России «Реал Сосьедад» с трудом выиграл на своем поле у «Эспаньола» со счетом 2:1, забив решающий мяч в конце встречи. Уже на первой минуте нападающий «Реал Сосьедад» Беккер вывел свою команду вперед.
Соперник смог отыграться в начале второго тайма, но после этого баски полностью владели инициативой на поле и смогли дожать в концовке. Автором гола стал Браис Мендес.
Также были победы в Кубке Испании над «Осасуной» (2:0) и в Лиге Европы над «Мидтьюлланном» (2:1).
Не сыграют: травмированы — Траоре (з), Зубелдиа (з), Одрисола (п).
Состояние команды: в трех последних матчах подопечные Иманоля Альгуасиля одержали три победы кряду, набрав неплохой ход. Лазарет команды практически опустел, а летние новички окончательно вписались в состав, показывая футбол неплохого уровня.
«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: после 23 матчей «Реал Сосьедад» располагается на седьмой позиции в таблице Примеры с 31 очком.
Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата России «Реал Сосьедад» с трудом выиграл на своем поле у «Эспаньола» со счетом 2:1, забив решающий мяч в конце встречи. Уже на первой минуте нападающий «Реал Сосьедад» Беккер вывел свою команду вперед.
Соперник смог отыграться в начале второго тайма, но после этого баски полностью владели инициативой на поле и смогли дожать в концовке. Автором гола стал Браис Мендес.
Также были победы в Кубке Испании над «Осасуной» (2:0) и в Лиге Европы над «Мидтьюлланном» (2:1).
Не сыграют: травмированы — Траоре (з), Зубелдиа (з), Одрисола (п).
Состояние команды: в трех последних матчах подопечные Иманоля Альгуасиля одержали три победы кряду, набрав неплохой ход. Лазарет команды практически опустел, а летние новички окончательно вписались в состав, показывая футбол неплохого уровня.
Статистика для ставок
Коэффициенты букмекеров: на победу «Бетиса» дают 2,60, а на «Реал Сосьедад» — 3,0, ничью букмекеры оценивают в 3,20.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,60, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,43.
Прогноз: оба клуба проповедуют атакующий футбол, находятся в неплохой форме и стоит ждать результативной игры, учитывая, что потерь в линии нападения нет.
В последнее время «Реал Сосьедад» стал стабильно и помногу забивать, сейчас это уже не та команда, что была на старте сезона. «Бетис» же пропускает очень много (31 мяч в 23 турах) для команды такого уровня.
Основная ставка: тотал больше 2 за 1,79.
Прогноз: также можно заиграть более рискованный вариант.
Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 2,80.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Бетиса» дают 2,60, а на «Реал Сосьедад» — 3,0, ничью букмекеры оценивают в 3,20.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,60, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,43.
Прогноз: оба клуба проповедуют атакующий футбол, находятся в неплохой форме и стоит ждать результативной игры, учитывая, что потерь в линии нападения нет.
В последнее время «Реал Сосьедад» стал стабильно и помногу забивать, сейчас это уже не та команда, что была на старте сезона. «Бетис» же пропускает очень много (31 мяч в 23 турах) для команды такого уровня.
Основная ставка: тотал больше 2 за 1,79.
Прогноз: также можно заиграть более рискованный вариант.
Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 2,80.