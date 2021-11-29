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    Реднапп высмеял возможное назначение Рангника главным тренером «МЮ»

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    Известный английский специалист Харри Реднапп заявил, что не видит логики в назначении Ральфа Рангника главным тренером «Манчестер Юнайтед».

    Харри Реднапп
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    Харри Реднапп

    Ранее сообщалось, что Рангник покинет свою должность в московском «Локомотиве» и подпишет контракт с «МЮ» до конца сезона. Предполагается, что после этого 63-летний немец станет консультантом клуба.

    «Юнайтед пригласил Ральфа Рангника временным тренером, чтобы сменить временного тренера, до тех пор, пока они не смогут получить тренера, которого они хотят. Это нелепо. Я в жизни не слышал ничего глупее, с какой стороны ни посмотри.

    Еще мы слышим, что Рангник в случае победы в Лиге чемпионов может все-таки стать постоянным тренером, а не консультантом, директором или кем-то еще.

    То есть временный тренер может стать постоянным тренером, что означает, что тренер, которого они хотят назначить сейчас, может им больше не подходить через 6 месяцев.

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    • Если вас все это не сбивает с толку, то меня определенно сбивает! И мы говорим об одном из крупнейших клубов в мире. Это безумие.

    Если они хотели Маурисио Почеттино, как нас заставили поверить, тогда были способы и средства назначить его сейчас. А если они собирались подождать ради него, то им не следовало убирать Кэррика и ставить кого-то вместо него на несколько месяцев. О чем это говорит? "МЮ" не доверяет Кэррику?», — приводит слова Реднаппа The Sun.

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