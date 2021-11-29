Реднапп высмеял возможное назначение Рангника главным тренером «МЮ»

Известный английский специалистзаявил, что не видит логики в назначенииглавным тренером

Ранее сообщалось, что Рангник покинет свою должность в московском «Локомотиве» и подпишет контракт с «МЮ» до конца сезона. Предполагается, что после этого 63-летний немец станет консультантом клуба.

«Юнайтед пригласил Ральфа Рангника временным тренером, чтобы сменить временного тренера, до тех пор, пока они не смогут получить тренера, которого они хотят. Это нелепо. Я в жизни не слышал ничего глупее, с какой стороны ни посмотри.

Еще мы слышим, что Рангник в случае победы в Лиге чемпионов может все-таки стать постоянным тренером, а не консультантом, директором или кем-то еще.

То есть временный тренер может стать постоянным тренером, что означает, что тренер, которого они хотят назначить сейчас, может им больше не подходить через 6 месяцев.

Если вас все это не сбивает с толку, то меня определенно сбивает! И мы говорим об одном из крупнейших клубов в мире. Это безумие.

Если они хотели Маурисио Почеттино, как нас заставили поверить, тогда были способы и средства назначить его сейчас. А если они собирались подождать ради него, то им не следовало убирать Кэррика и ставить кого-то вместо него на несколько месяцев. О чем это говорит? "МЮ" не доверяет Кэррику?», — приводит слова Реднаппа The Sun.