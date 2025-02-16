16 февраля в 25-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Парма» и «Рома». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Парма» — «Рома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Парма»

Турнирное положение: Пармезанцы сражаются за выживание в элитном дивизионе. На данный момент они занимают 18 место в турнирной таблице.

При этом «Парма» на один зачетный балл отстает от спасительной 17 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 44 мяча в 24 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Пармезанцы уступили «Кальяри» (1:2).

До того команда проиграла еще и «Лечче» (1:3). При этом чуть ранее она досадным образом уступила «Милану» (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 4 раза. В этих поединках «Парма» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: Милан Джурич, Лаутаро Валенти — травмированы.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: Пармезанцы относительно неплохо атакуют. Команда настреляла 30 мячей в 24 поединках чемпионата.

Матчи с «Ромой» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Парма» победила 1 раз при 4 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Пармезанцам срочно нужны очки, да и подбор игроков у команды приличный.

«Рома»

Турнирное положение: «Волки» бьются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Рома» на 8 зачетных баллов отстает от первой шестерки. При этом в собственные ворота команда пропустила 29 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сыграла вничью. «Волки» подписали мировую с «Порту» (1:1).

До того команда минимально переиграла «Венецию». А вот поединок с «Миланом» завершился досадной коллизией (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Рома» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Девайн Ренч — травмирован. Брайан Кристанте — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Волки» постепенно прибавляют. Команда не проигрывала в 2 последних матчах.

При этом «Рома» пока никак не может преуспеть в плане реализации. «Волки» настреляли 35 мячей в 24 матчах Серии A.

В кадровом плане у команды нынче не самая благостная ситуация. Да и лидер атак Артем Довбик пока наколотил всего 8 мячей в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Волки» явно намерены подтянуться к зоне еврокубков.

Статистика для ставок

«Парма» проиграла в 3 своих последних матчах

Римляне не проигрывают 2 матча кряду

«Парма» в среднем пропускает чуть реже 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.71, а победа оппонента — в скромные 3.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.81 и 2.17.

Прогноз: Римляне выглядят сильнее соперника, да и «Парма» в последнее время выглядит бледновато.

«Волки» явно способны прибавить в плане реализации, да и Довбик уж точно не сказал своего последнего слова.

Ставка: Победа «Ромы» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.71