«Монпелье» на своем поле примет «Лион» в 22-м туре французской Лиги 1. Поединок состоится 16 февраля и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Монпелье» — «Лион», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Монпелье»

Турнирное положение: Чемпион Франции 2012 года провально выступает в текущем первенстве, занимая сейчас последнее место в таблице с 15 очками и на шесть пунктов отстает от безопасной позиции.

У «Монпелье» всего четыре виктории в 21 поединке, три ничьи и 14 проигрышей, разница забитых и пропущенных составляет 20:48.

Последние матчи: «Паладины» уступили в своих двух предыдущих поединках в рамках Лиги 1, потерпев фиаско с одинаковым счетом по 0:2 дома «Лансу» и на выезде «Страсбургу». А вот перед этим они отпраздновали две виктории кряду, переиграв по 2:1 в родных стенах «Монако» и в гостевой встрече «Тулузу».

Не сыграют: Защитники Кристофер Жульен и Никола Максимович — вне игры.

Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: «Монпелье» в текущем сезоне выступает откровенно плохо и является главным претендентом на вылет. Однако в последнее время команда может занести несколько матчей себе в актив.

Так в в прошлом месяце коллектив смог выиграть два поединка подряд, причем одолев неслабые «Монако» и «Тулузу» по 2:1. Но после этого дела клуба пошли не лучшим образом и они уступили в двух последующих поединках, ни разу не забив в них.

«Лион»

Турнирное положение: 7-кратный чемпион Франции в текущем первенстве с 33 очками идет шестым в таблице и от четвертой лигачемпионовской позиции отстает на четыре пункта.

«Лион» отпраздновал девять викторий, а также по шесть раз уступал и играл вничью, разница мячей составляет 36:26.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: В предыдущем туре чемпионата страны «ткачи» в родных стенах разгромили «Реймс» со счетом 4:0. И данной викторий они прервали серию из четырех игр без викторий в рамках Лиги 1, где коллектив поровну поделил мировые результаты и проигрыши.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: «Лион» выигрышем в своем последнем проведенном поединке над «Реймсом» смог прервать на тот момент свою 7-матчевую безвыигрышную серию с учетом всех проведенных соревнований.

Команда в этом отрезке проиграла лишь дважды, оба раза уступив в рамках чемпионата страны. Остальные же пять встреч за это время «дети» в основное время свели вничью и три игры пришлись на кубковые турниры — национальный кубок и Лигу Европы, где они пробились в плей-офф, заняв в итоговой таблице высокое шестое место.

Статистика для ставок

«Монпелье» уступил в двух последних своих играх, а перед этим дважды победил

«Лион» в Лиге 1 выиграл лишь один поединок из пяти предыдущих

В первом круге «Лион» дома обыграл «Монпелье» со счетом 1:0. До этого же пять очных противостояний данных клубов приносили только верховые исходы

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лиона» — 1.66, победа «Монпелье» — 5.07, ничья — 4.66.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.61 соответственно.

Прогноз: Ставим здесь на тотал меньше трех, ведь хозяева забивают очень мало, да и «Лион» в своем последнем отрезке зачастую высокой результативностью не отмечается.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3,0 за 2.10.

Прогноз: А вторым вариантом здесь возьмем викторию с форой -1 на «Лион», который все же сильнее «паладинов» и уже обыгрывал их в текущем сезоне.

Ставка: победа «Лиона» с форой (-1) 2.03.