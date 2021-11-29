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    Цорн назначен спортивным директором «Локомотива»

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    Томас Цорн стал спортивным директором «Локомотива». До этого он занимал должность технического директора клуба.

    Томас Цорн
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    Томас Цорн

    «Томас будет помогать Ларсу Корнетке, который назначен руководителем по спорту и развитию ФК "Локомотив", по многим вопросам, среди которых координация внутренних проектов в спортивном департаменте, планирование составов команд и управление контрактами, а также административная поддержка и взаимодействие с остальными подразделениями клуба.

    Помимо этого, Томас будет следить за развитием Академии клуба, принимать участие в трансферной деятельности клуба, в которую входит скаутинг перспективных игроков и оценка потенциальных новичков "Локомотива", а также займётся курированием направления спортивной науки и медицины. В функционал Томаса Цорна также войдут вопросы, связанные с организацией учебно-тренировочных сборов основной команды, с согласованием и проведением товарищеских матчей "Локомотива" », — сообщает пресс-служба «Локомотива».

    «Локомотив» сделал перестановки в руководстве после ухода Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед».

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