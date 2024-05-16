16 мая в 9-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Неман» и «Арсенал» Дзержинск. Начало игры — в 20:45 мск. «Неман» — «Арсенал» Дзержинск: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Неман»

Турнирное положение: Гродненцы вполне способны побороться за золотые медали. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом команда выиграла 6 раз в 8 матчах чемпионата. Вот только в среднем забивает «Неман» чуть чаще гола за матч: 10 голов в 8 поединках.

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Последние матчи: в предыдущем туре команда добыла очередные три очка. «Неман» расписал переиграю «Славию» (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Неман» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 3 пропущенных.

Да и оборона в последних матчах действовала как бетон. В 3 последних поединках гродненцы не пропустили ни разу.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: Отставание от лидера ныне минимальное. Плюс гродненцы еще ни разу не сыграл вничью.

Матчи против «канониров» для команды традиционно проходят успешно. Из трех очных встреч гродненцы выиграли 2 раза при одной ничьей.

Очевидно, что «Неман» постарается улучшить свою атакующую статистику. Фактор своего поля должен помочь команде в этой встрече.

«Арсенал» Дзержинск

Турнирное положение: Дзержинцы старт чемпионата провели достаточно скромно. На текущий момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Арсенал» Дзержинск в 8 матчах набрал 11 очков. Правда, отличиться дзержинцы сумели всего 6 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда разжилась тремя очками. «Арсенал» Дзержинск минимально переиграл «Слуцк».

До того дзержинцы уступили брестскому «Динамо» (0:2). А вот поединок со «Славией» был полностью провален (0:3).

Вообще, «Арсенал» Дзержинск в 5 последних матчах выиграл трижды. Забила в них команда 5 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Вот только средняя результативность команды не достигает и гола за матч. Да и вообще, в игре дзержинцев немало проблем.

Команда имеет явные сложности в плане созидания. Да и стабильностью результатов «канониры» не блещут.

Правда, «Арсенал» Дзержинск явно намерен побороться за топ-5. Вот только для этого команде нужно заметно прибавлять.

Нет сомнений, что гости будут стремиться добыть очки. Дзержинцы явно будут действовать с оглядкой на свои тылы.

Статистика для ставок

Дзержинцы в среднем забивают менее гола за матч

«Неман» не пропускал в 3 своих последних матчах

Гродненцы еще ни разу не проигрывали «канонирам»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Неман» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 6.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с относительно разными коэффициентами — 2.01 и 1.81.

Прогноз: Гродненцы явно сильнее соперника, к тому же проводят продуктивный цикл.

Хозяева постараются улучшить свои атакующие показатели, и уж точно будут активно атаковать с первых минут встречи.

Ставка: Победа «Немана» в 1 тайме за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.01