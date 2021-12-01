Семак считает Левандовского лучшим игроком мира

Нападающий «Баварии»является лучшим игроком мира на данный момент и заслуживал получить «Золотой мяч», считает главный тренер «Зенита»

Польский футболист стал вторым в голосовании за «Золотой мяч», уступив форварду «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионелю Месси.

«Что касается календарного года, то вторая его часть не самая удачная для Месси. Левандовский демонстрировал более стабильный уровень.

Но надо понимать, что Левандовский с точки зрения его результатов и качества — это, безусловно, лучший игрок на данный момент.

Месси — уникальный футболист. И, естественно, все привыкли, что он получает награды. И тот короткий период, который он не так ярко играл, возможно, ввел в заблуждение.

Я бы только порадовался за Левандовского, если бы он выиграл "Золотой мяч". Думаю, 100% он его заслужил.

Но бросить камень в сторону Месси у меня тоже язык никогда не повернется», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Левандовский был удостоен награды лучшему нападающему по версии France Football.