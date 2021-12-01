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    Семак считает Левандовского лучшим игроком мира

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    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский является лучшим игроком мира на данный момент и заслуживал получить «Золотой мяч», считает главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    Польский футболист стал вторым в голосовании за «Золотой мяч», уступив форварду «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионелю Месси.

    «Что касается календарного года, то вторая его часть не самая удачная для Месси. Левандовский демонстрировал более стабильный уровень.

    Но надо понимать, что Левандовский с точки зрения его результатов и качества — это, безусловно, лучший игрок на данный момент.

    Месси — уникальный футболист. И, естественно, все привыкли, что он получает награды. И тот короткий период, который он не так ярко играл, возможно, ввел в заблуждение.

    Я бы только порадовался за Левандовского, если бы он выиграл "Золотой мяч". Думаю, 100% он его заслужил.

    Но бросить камень в сторону Месси у меня тоже язык никогда не повернется», — цитирует Семака «Матч ТВ».

    Левандовский был удостоен награды лучшему нападающему по версии France Football.

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