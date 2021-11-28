Сент-Этьен — ПСЖ: смотреть онлайн трансляцию 28.11.2021

В 15:00 начнётся прямая трансляция матчаво французской Лиге 1.

Последний матч между собой: «ПСЖ» — «Сент-Этьен» 3:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:7.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:7 (победит «ПСЖ»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сент-Этьен» — «ПСЖ» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.70.

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