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    Остановит ли «Сент-Этьен» ПСЖ?

    «Сент-Этьен» — ПСЖ. Прогноз, ставка (к. ) на футбол, чемпионат Франции, 28 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Этьен» — ПСЖ
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    ПСЖ лидирует с отрывом в 11 очков
    В воскресенье ноября, «Сент-Этьен» на своем поле примет ПСЖ в рамках 15-го тура французской Лиги 1. Стартовый свисток будет дан в 15:00 по мск. «Сент-Этьен» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сент-Этьен»

    «Сент-Этьен» в нынешнем сезоне старт в чемпионате попросту провалил. Команда пребывает на предпоследнем месте в турнирной таблице Лиги 1.

    12 набранных очков в 14 матчах предполагают непростую борьбу за выживание. Ко всем прочему, команда пропускает чаще всех — 28 голов.

    Отставание коллектива от безопасной 17-й строчки составляет один балл, а значит есть хорошие шансы на спасение.

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    Надежду болельщиков на это должна вселять и форма клуба, который не знает поражений вот уже четыре игры при двух победах.

    ПСЖ

    ПСЖ единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, опережая ближайшего преследователя на 11 очков.

    У парижан был мощный старт, восемь побед кряду, после чего команда слегка сбавила обороты. Хотя и без этого понятно, что чемпионская интрига во Франции в этом сезоне отсутствует.

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  • 16/11/2021

    • На неделе перед ноябрьской паузой клуб одержал победу над «Бордо» (3:2). Затем команда Маурисио Почеттино разобралась с «Нантом», который был бит с результатом 3:1.

    Несколькими днями ранее парижане проиграли «Манчестер Сити» 1:2 в гостях в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которой равен 1,32.

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    Успех хозяев поля оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 5,50.

    Наши прогноз и ставка — ПСЖ выиграет, и будет забито три или больше голов за 1,70.

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    «Сент-Этьен» — ПСЖ: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 28.11.2021. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Сент-Этьен» ПСЖ?
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