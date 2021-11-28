«Сент-Этьен»
«Сент-Этьен» в нынешнем сезоне старт в чемпионате попросту провалил. Команда пребывает на предпоследнем месте в турнирной таблице Лиги 1.
12 набранных очков в 14 матчах предполагают непростую борьбу за выживание. Ко всем прочему, команда пропускает чаще всех — 28 голов.
Отставание коллектива от безопасной 17-й строчки составляет один балл, а значит есть хорошие шансы на спасение.
Надежду болельщиков на это должна вселять и форма клуба, который не знает поражений вот уже четыре игры при двух победах.
ПСЖ
ПСЖ единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, опережая ближайшего преследователя на 11 очков.
У парижан был мощный старт, восемь побед кряду, после чего команда слегка сбавила обороты. Хотя и без этого понятно, что чемпионская интрига во Франции в этом сезоне отсутствует.
На неделе перед ноябрьской паузой клуб одержал победу над «Бордо» (3:2). Затем команда Маурисио Почеттино разобралась с «Нантом», который был бит с результатом 3:1.
Несколькими днями ранее парижане проиграли «Манчестер Сити» 1:2 в гостях в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которой равен 1,32.
Успех хозяев поля оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 5,50.
Наши прогноз и ставка — ПСЖ выиграет, и будет забито три или больше голов за 1,70.