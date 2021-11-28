В воскресенье ноября, «Сент-Этьен» на своем поле примет ПСЖ в рамках 15-го тура французской Лиги 1. Стартовый свисток будет дан в 15:00 по мск. «Сент-Этьен» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» в нынешнем сезоне старт в чемпионате попросту провалил. Команда пребывает на предпоследнем месте в турнирной таблице Лиги 1.

12 набранных очков в 14 матчах предполагают непростую борьбу за выживание. Ко всем прочему, команда пропускает чаще всех — 28 голов.

Отставание коллектива от безопасной 17-й строчки составляет один балл, а значит есть хорошие шансы на спасение.

Все прогнозы на Лигу 1

Надежду болельщиков на это должна вселять и форма клуба, который не знает поражений вот уже четыре игры при двух победах.

ПСЖ

ПСЖ единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, опережая ближайшего преследователя на 11 очков.

У парижан был мощный старт, восемь побед кряду, после чего команда слегка сбавила обороты. Хотя и без этого понятно, что чемпионская интрига во Франции в этом сезоне отсутствует.

На неделе перед ноябрьской паузой клуб одержал победу над «Бордо» (3:2). Затем команда Маурисио Почеттино разобралась с «Нантом», который был бит с результатом 3:1.

Несколькими днями ранее парижане проиграли «Манчестер Сити» 1:2 в гостях в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которой равен 1,32.

Успех хозяев поля оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 5,50.

Наши прогноз и ставка — ПСЖ выиграет, и будет забито три или больше голов за 1,70.