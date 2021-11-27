«Мальорка» — «Хетафе»: счет матча 0:0

В матче 15-го тура чемпионата Испаниина своем поле сыграла вничью с

Встреча на арене « Иберостар» в Пальма-де-Мальорка завершилась без забитых мячей.

Футбол. Испания. Примера Мальорка — Хетафе 0:0 Мальорка: Маноло Рейна, Пабло Маффео, Мартин Вальент, Franco Russo, Коста Хауме, Хорди Мбула (Такэфуса Кубо, 68'), Иньиго Руис де Галарета, Иддрису Баба, Дани Родригес, Ли Кан Ин, Анхель Родригес (Абдон Пратс, 75') Хетафе: Сандро Рамирес (Хайме Мата, 68'), Энес Унал, Неманья Максимович, Мауро Арамбарри (Флорентину Луиш, 70'), Карлос Аленья (Dario Poveda, 88'), Матиас Оливера, Jorge Cuenca, Стефан Митрович, Даконам Ортега Дьене, Дамиан Суарес, Давид Сория Предупреждения: Хорди Мбула (60'), Franco Russo (67'), Абдон Пратс (90 + 3')

«Мальорка» набрала 16 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Хетафе» с 10 очками располагается на 19-м месте в таблице.

Календарь и таблица испанской Примеры

В 16-м туре чемпионата Испании «Мальорка» сыграет на выезде с «Атлетико», а «Хетафе» примет дома «Атлетик». Первая встреча состоится 4 декабря, а вторая 6 декабря.