Геркус считает Польшу тяжелым соперником для сборной России

Бывший президент «Локомотива»оценил итоги жеребьевки стыковых матчей чемпионата мира-2022.

«У сборной России есть все шансы на выход в Катар. Однако сборная Польши будет очень тяжелым соперником на этом пути. У них есть много классных игроков, как Левандовский, Крыховяк, Зелински, вратарь Щенсный.

Но нам повезло играть матч в России, на своем поле Этот фактор однозначно поможет в достижении положительного результата», — цитирует Геркуса «РБК Спорт».

Соперником сборной России по полуфиналу плей-офф стала команда Польши. Матч, в котором россияне будут хозяевами поля, состоится 24 марта. В случае победы команда Валерия Карпина выйдет на победителя пары Швеция — Чехия. Матч состоится 29 марта.