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    Семак считает всех возможных соперников сборной России «проходимыми»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Кто оптимальный соперник для сборной России в стыках? Думаю, большой разницы нет, все команды, которые могут выпасть России, проходимые, со всеми можно играть, тем более что первый матч состоится дома — это уже большое подспорье. Думаю, что не менее важно, кто достанется во втором раунде и где пройдет игра — от этого многое будет зависеть.

    Справедлив ли регламент, что одна команда может сыграть оба матча дома? Это жребий. Думаю, что по своей сути формат неплохой, но с домашними и выездными играми есть вопросы. Наверное, было бы справедливо, если бы второй или вообще оба раунда проходили в два матча.

  • Жеребьевка стыков ЧМ-2022 по футболу
  • Сборные России и Украины узнают соперников по стыковым матчам чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Онлайн жеребьевки — 19:00 мск.
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    • Так было бы более справедливо, но в календаре сборных, судя по всему, окон для такого формата недостаточно, поэтому решили идти именно этим путем», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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