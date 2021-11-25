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    Комбаров: «Спартак» в Европе выглядит лучше, чем «Зенит»

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    Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал, почему красно-белые играют в еврокубках лучше, чем «Зенит».

    Дмитрий Комбаров
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    Дмитрий Комбаров

    «Спартак» ранее на этой неделе одержал домашнюю победу над «Наполи» (2:1) в рамках Лиги Европы, а «Зенит» в гостевом матче Лиги чемпионов сыграл вничью с «Мальме» (1:1).

    «Зенит набирает свои очки в чемпионате. У них сильнейший состав для РПЛ. Они по объективным причинам покупают дорогих футболистов. Посмотрите, они иногда играют вполсилы, обыгрывая команды из внутреннего чемпионата.

    Что же касается игр в Европе, то с кем бы ты там ни играл — это совсем другие скорости, другая подготовка. Уровень сопротивления другой. Наверное, поэтому они еле-еле играют с "Мальме". Они не успевают перестроиться.

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    • "Спартак" в Европе выглядит лучше, чем "Зенит", так и есть. "Спартак" много забивает, но, к сожалению, и много пропускает. Пример — домашний матч с "Лестером".

    Но где-где, а в Лиге Европы видно, как "Спартак" рубится и показывает характер. Друг за друга до конца.

    И Соболь вон прессинговал в конце матча, на раздутых ногах побежал обратно... И это ключевой фактор побед — побежал, сделал это усилие. Отсюда и позитивный результат», — приводит слова Комбарова «Спорт-Экспресс».

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