Комбаров: «Спартак» в Европе выглядит лучше, чем «Зенит»

Бывший футболист «Спартака»рассказал, почему красно-белые играют в еврокубках лучше, чем «Зенит».

«Спартак» ранее на этой неделе одержал домашнюю победу над «Наполи» (2:1) в рамках Лиги Европы, а «Зенит» в гостевом матче Лиги чемпионов сыграл вничью с «Мальме» (1:1).

«Зенит набирает свои очки в чемпионате. У них сильнейший состав для РПЛ. Они по объективным причинам покупают дорогих футболистов. Посмотрите, они иногда играют вполсилы, обыгрывая команды из внутреннего чемпионата.

Что же касается игр в Европе, то с кем бы ты там ни играл — это совсем другие скорости, другая подготовка. Уровень сопротивления другой. Наверное, поэтому они еле-еле играют с "Мальме". Они не успевают перестроиться.

"Спартак" в Европе выглядит лучше, чем "Зенит", так и есть. "Спартак" много забивает, но, к сожалению, и много пропускает. Пример — домашний матч с "Лестером".

Но где-где, а в Лиге Европы видно, как "Спартак" рубится и показывает характер. Друг за друга до конца.

И Соболь вон прессинговал в конце матча, на раздутых ногах побежал обратно... И это ключевой фактор побед — побежал, сделал это усилие. Отсюда и позитивный результат», — приводит слова Комбарова «Спорт-Экспресс».