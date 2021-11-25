Кобелев: Мозес против «Наполи» и Клаудиньо против «Мальме» — небо и земля

Известный российский специалистотметил высокий уровень игры полузащитника «Спартака»в матче с «Наполи» (2:1).

«Прежде всего, нужно поздравить "Спартак" с победой над сильным итальянским клубом. Причем второй уже раз за групповой турнир. Это действительно дорогого стоит. Счет на табло. Он перекрывает все остальное. "Спартак" лидирует в группе, принес очки российскому футболу, поддержал наше реноме. Это, конечно, не может не радовать.

Мозес в Лиге Европы и РПЛ — два разных игрока? Да уж. Может быть, хочет себя получше продать в Европу? Но я бы сейчас говорил о другом.

Мы видели сегодняшнего Мозеса против "Наполи" и вчерашнего Клаудиньо против "Мальме". Небо и земля. Один просто провалил матч, его заменили, а второй провел игру на весьма высоком уровне. Вот и пойди пойми, что в головах у этих легионеров (смеется)», — приводит слова Кобелева «Спорт-Экспресс».