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    Каррера верит в победу «Спартака» над «Наполи»

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    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о предстоящем матче московского клуба с «Наполи» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

    Массимо Каррера
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    Массимо Каррера

    «Я думаю, что "Спартак" способен обыграть "Наполи", как они это сделали в первом матче. У них есть для этого все возможности и качества. Красно-белые должны провести матч осторожно, без ошибок. Особенно аккуратными надо быть в обороне, потому что атака у "Наполи" очень грозная, даже при потере ключевых игроков. Важны в первую очередь командные действия, с помощью них можно бороться с таким соперником.

    Что касается шансов на выход из группы, то предстоящий матч будет самым важным для достижения этой цели: только при победе над "Наполи" они смогут этого достичь. Будет тяжело, но "Спартаку" нельзя терять очки», — цитирует Карреру Sport24.

    Прогноз на матч «Спартак» — «Наполи»

    Матч «Спартак» — «Наполи» состоится сегодня, 24 ноября. Встреча начнется в 18:30 мск.

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