ФИФА объявила кандидатов на получение премии лучшему игроку года

Роберт Левандовски Фото: globallookpress.com
В списке кандидатов на премию The Best числятся: Карим Бензема (Франция, «Реал»), Кевин де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус» / «Манчестер Юнайтед»), Эрлин Халлан (Норвегия, «Боруссия» Дортмунд), Жоржиньо (Италия, «Челси»), Нголо Канте (Франция, «Челси»), Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ), Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»), Лионель Месси (Аргентина, «Барселона» / ПСЖ), Неймар (Бразилия, ПСЖ), Мохаммед Салах (Египет, «Ливерпуль»)
Вратарей выделили в отдельную группу: Алиссон Бекер («Ливерпуль»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»/ПСЖ), Эдуар Менди («Челси»), Мануэль Нойер («Бавария»), Каспер Шмейхель («Лестер»).
Награждение состоится 17 января на церемонии The Best FIFA Football Awards.