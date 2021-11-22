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    ФИФА объявила кандидатов на получение премии лучшему игроку года

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    Стали известны претенденты на звание лучшего игрока года по версии ФИФА.

    Роберт Левандовски
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    Роберт Левандовски

    В списке кандидатов на премию The Best числятся: Карим Бензема (Франция, «Реал»), Кевин де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус» / «Манчестер Юнайтед»), Эрлин Халлан (Норвегия, «Боруссия» Дортмунд), Жоржиньо (Италия, «Челси»), Нголо Канте (Франция, «Челси»), Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ), Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»), Лионель Месси (Аргентина, «Барселона» / ПСЖ), Неймар (Бразилия, ПСЖ), Мохаммед Салах (Египет, «Ливерпуль»)

    Вратарей выделили в отдельную группу: Алиссон Бекер («Ливерпуль»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»/ПСЖ), Эдуар Менди («Челси»), Мануэль Нойер («Бавария»), Каспер Шмейхель («Лестер»).

    Награждение состоится 17 января на церемонии The Best FIFA Football Awards.

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