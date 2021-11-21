Велес — Оренбург прямая трансляция 21.11.2021, смотреть онлайн

В 14:00 начнётся онлайн-трансляция матчав очередном туре ФНЛ.

Последний матч между собой: «Оренбург» — «Велес» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Велес» — «Оренбург». Коэффициент ставки — 2.50.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Оренбург»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Велес — Оренбург.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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