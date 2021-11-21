«Велес» сыграет на своем поле с «Оренбургом» в рамках 24-го тура чемпионата России. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 14:00 мск. «Велес» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Велес»

«Велес» в нынешнем сезоне смотрится достаточно выгодно. При минимальных ресурсах «крылатые быки» не борются за выживание.

В минувшем туре «Велес» переиграл молодых спартаковских земляков (2:1). Нынешнее 9 место — вполне приличная диспозиция.

При этом москвичи забивают маловато — 26 голов в 23 матчах. Плюс команда куда успешнее играет у себя в Домодедово, чем в гостях.

Прогнозы на ФНЛ

К слову, из 26 забитых мячей команды 7 в активе у Артура Галояна. Наверняка этот игрок вскоре сменит прописку.

«Оренбург»

«Газовики» несутся в РПЛ, и не скрывают этого. 47 очков и первое место в ФНЛ с четырехочковым отрывом от преследователей — приличный показатель.

Команда Марцела Лички имеет самые надежные в лиге тылы. Пропущено всего 16 мячей в 23 поединках.

Минувший тур команда провела ударно. Упертая «Томь» была обыграна со счетом 2:1, причем лидер оренбуржцев Джоэль Фамейе появился на поле только после перерыва.

Именно ганец — главная ударная сила команды. Форварда «Оренбурга» забил уже 9 мячей, пусть провел только 15 матчей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.73, на ничью за 3.50, а на «Велес» — за 4.90.

«Велес» слабовато атакует, к тому же неудачно играет против оренбуржцев .

«Оренбург» намерен не подпускать к себе конкурентов.

Гости наверняка будут активно атаковать с первых минут встречи. Наши прогноз и ставка — Победа «Оренбурга» в 1 тайме с коэффициентом 2.50.