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    Блицкриг от «Оренбурга» заказывали?

    «Велес» — «Оренбург». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, ФНЛ, 21 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Велес» — «Оренбург»
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    Джоэль Фамейе
    «Велес» сыграет на своем поле с «Оренбургом» в рамках 24-го тура чемпионата России. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 14:00 мск. «Велес» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 21 Ноября 2021 года
    Велес
  • Москва
    •  Велес 14:00 Оренбург Оренбург
  • Оренбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.70
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 1.78
  • Ставка!
    •

    «Велес»

    «Велес» в нынешнем сезоне смотрится достаточно выгодно. При минимальных ресурсах «крылатые быки» не борются за выживание.

    В минувшем туре «Велес» переиграл молодых спартаковских земляков (2:1). Нынешнее 9 место — вполне приличная диспозиция.

    При этом москвичи забивают маловато — 26 голов в 23 матчах. Плюс команда куда успешнее играет у себя в Домодедово, чем в гостях.

    Прогнозы на ФНЛ

    К слову, из 26 забитых мячей команды 7 в активе у Артура Галояна. Наверняка этот игрок вскоре сменит прописку.

    «Оренбург»

    «Газовики» несутся в РПЛ, и не скрывают этого. 47 очков и первое место в ФНЛ с четырехочковым отрывом от преследователей — приличный показатель.

    Команда Марцела Лички имеет самые надежные в лиге тылы. Пропущено всего 16 мячей в 23 поединках.

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  • 18/11/2021

    • Минувший тур команда провела ударно. Упертая «Томь» была обыграна со счетом 2:1, причем лидер оренбуржцев Джоэль Фамейе появился на поле только после перерыва.

    Именно ганец — главная ударная сила команды. Форварда «Оренбурга» забил уже 9 мячей, пусть провел только 15 матчей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.73, на ничью за 3.50, а на «Велес» — за 4.90.

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    «Велес» слабовато атакует, к тому же неудачно играет против оренбуржцев.

    «Оренбург» намерен не подпускать к себе конкурентов.

    Гости наверняка будут активно атаковать с первых минут встречи. Наши прогноз и ставка — Победа «Оренбурга» в 1 тайме с коэффициентом 2.50.

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    «Велес» — «Оренбург»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 21.11.2021. Прогнозы на футбол. Блицкриг от «Оренбурга» заказывали?
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