Председатель совета директоров «Локомотива»: Будем подавать протест на судейство

Председатель совета директоров «Локомотива»прокомментировал домашнее поражение железнодорожников от(1:2) в матче 15-го тура РПЛ.

Напомним, что хозяева с 34-й минуты играли вдесятером: прямую красную карточку за фол последней надежды получил Мурило Серкейра.

«Судейство просто безобразное. Мы будем подавать протест. Судейство сегодняшнее не обсуждается. Даже нечего вам сказать», — передает слова Плутника Sport24.

Клуб из Грозного набрал 21 очко и поднялся на восьмое место турнирной таблицы, московская команда осталась с 25 очками на четвертой строчке турнирной таблицы.

В следующем туре «Ахмат» 27 ноября примет на своем поле «Ростов», «Локомотив» спустя два дня сыграет в Туле против «Арсенала».