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    Председатель совета директоров «Локомотива»: Будем подавать протест на судейство

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    Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник прокомментировал домашнее поражение железнодорожников от «Ахмата» (1:2) в матче 15-го тура РПЛ.

    «Локомотив» — «Ахмат»
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    «Локомотив» — «Ахмат»

    Напомним, что хозяева с 34-й минуты играли вдесятером: прямую красную карточку за фол последней надежды получил Мурило Серкейра.

    «Судейство просто безобразное. Мы будем подавать протест. Судейство сегодняшнее не обсуждается. Даже нечего вам сказать», — передает слова Плутника Sport24.

    Клуб из Грозного набрал 21 очко и поднялся на восьмое место турнирной таблицы, московская команда осталась с 25 очками на четвертой строчке турнирной таблицы.

    В следующем туре «Ахмат» 27 ноября примет на своем поле «Ростов», «Локомотив» спустя два дня сыграет в Туле против «Арсенала».

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