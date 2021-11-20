«Краснодар» — «Спартак»: прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составына матч 15-го тура РПЛ.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Черников, Кайо, Ионов, Сперцян, Крыховяк, Вильена, Кабелла, Кордоба.

Запасные: Городов, Агкацев, Чернов, Спаич, Сточкий, Классон, Стрельник, Кривцов, Ильин.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Кофрие, Айртон, Мозес, Умяров, Игнатов, Промес, Ларссон, Соболев.

Запасные: Ребров, Максименко, Марков, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Ломовицкий, Левченков, Денисов, Шитов.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Краснодару». Коэффициент на ее победу — 1.95, на успех «Спартака» — 4.45, на ничью — 4.22. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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