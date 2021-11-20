ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Квинси Промес Казенный дом с дорогою дальней. Звезде «Спартака» грозит тюремный срок
  • 18:28
    • «Локомотив» в меньшинстве уступил «Ахмату»
  • 18:11
    • «Краснодар» и «Спартак» огласили стартовые составы
  • 17:38
    • Медведев вышел в финал Итогового чемпионата ATP
  • 17:21
    • «Челси» в гостях разгромил «Лестер»
  • 15:52
    • «Крылья Советов» не удержали победный счет в матче с «Уралом»
    Все новости спорта

    «Краснодар» и «Спартак» огласили стартовые составы

    «Краснодар» — «Спартак»: прогноз, составы, коэффициенты

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар Спартак
    Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Краснодара» на матч 15-го тура РПЛ.

    «Спартак»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Спартак»

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Черников, Кайо, Ионов, Сперцян, Крыховяк, Вильена, Кабелла, Кордоба.

    Запасные: Городов, Агкацев, Чернов, Спаич, Сточкий, Классон, Стрельник, Кривцов, Ильин.

    «Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Кофрие, Айртон, Мозес, Умяров, Игнатов, Промес, Ларссон, Соболев.

    Запасные: Ребров, Максименко, Марков, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Ломовицкий, Левченков, Денисов, Шитов.

    Календарь и таблица РПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Краснодару». Коэффициент на ее победу — 1.95, на успех «Спартака» — 4.45, на ничью — 4.22. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервется ли неудачная серия «Краснодара» в матче со «Спартаком»?
  • «Краснодар» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Каким выдастся дебютный матч Хави в «Барселоне»?
  • «Барселона» — «Эспаньол». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Сможет ли «Арсенал» забить на поле «Ливерпуля»?
  • «Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.21
  • Экспресс дня 20 ноября
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Барселона — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Лацио — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.13
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Интер — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры