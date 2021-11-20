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    Прервется ли неудачная серия «Краснодара» в матче со «Спартаком»?

    «Краснодар» — «Спартак». Прогноз (к. 2.00) и ставки на чемпионат России по футболу 20 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Спартак»
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    «Краснодар» — «Спартак»
    Встреча 15-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» состоится 20 ноября. Матч на арене «Краснодар» начнется в 19:00 мск. «Краснодар» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 20 Ноября 2021 года
    Краснодар
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    •  Краснодар 19:00 Спартак Спартак
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 3.75
  • Ставка!
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    «Краснодар»

    Команда после 7-матчевой беспроигрышной серии в РПЛ (4 победы, 3 ничьи), потерпела поражение в 2 предыдущих встречах в чемпионате и вылетела из Кубка России.

    В конце октября подопечные Виктора Гончаренко разгромили на выезде «Нижний Новгород» (4:1) в чемпионате России, а в Кубке неожиданно крупно уступили в дерби с «Кубанью» — 0:3.

    В последних матчах «Быки» в рамках РПЛ проиграли сначала «Крыльям Советов» на своем поле со счетом 0:1, а затем были биты «Динамо» на выезде — 0:1.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 14 туров РПЛ «Краснодар» с 21 очком идет на 7-м месте. Разница мячей 22-13, Джон Кордоба забил 5 голов. Не сыграют Рамирес, газинский и Вандерсон, под вопросом Петров и Мартынович.

    «Спартак»

    «Спартак» в 6 предыдущих играх в РПЛ уступил только 1 раз (2 победы, 3 ничьи), но в 4 последних матчах в чемпионате «красно-белые» не выиграли (3 ничьи, 1 поражение).

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  • 16/11/2021

    • В конце октября красно-белые были разгромлены в Петербурге «Зенитом» со счетом 1:7, а потом упустили дома победу над «Ростовом» (1:1) на последних минутах.

    Выезд в гости к «Лестеру» закончился ничьей в матче Лиги Европы со счетом 1:1, а в последнем матче «Спартак» дома поделил очки с «Локомотивом» — 1:1.

    Календарь и таблица РПЛ

    С 19 очками после 14 туров «Спартак» идет на 9-м месте. Разница мячей 16-19. Не сыграют Бакаев, Зобнин, Хендрикс, Литвинов, Понсе, Маслов и Мелкадзе. Под вопросом Жиго и Кофрие.

    Прогноз и ставка

    На победу «Краснодара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.00, на ничью в основное время — 3.70, а на победу «Спартака» — 3.70.

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    В прошлом сезоне «Краснодар» проиграл дома 1:3, а на выезде был разгромлен 1:6. «Спартак» В 5 последних матчах в Краснодаре трижды победил и раз сыграл вничью.

    На своем поле кубанский клуб в РПЛ не уступил в 4 из 5 предыдущих игр (3 победы, 1 ничья). Прогнозируем, что «Краснодар» не проиграет/marker>.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.67 и ТБ 2,5 за 1.78.

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    «Краснодар» — «Спартак»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 20.11.2021. Прогнозы на футбол. Прервется ли неудачная серия «Краснодара» в матче со «Спартаком»?
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