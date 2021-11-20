Встреча 15-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» состоится 20 ноября. Матч на арене «Краснодар» начнется в 19:00 мск. «Краснодар» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар»

Команда после 7-матчевой беспроигрышной серии в РПЛ (4 победы, 3 ничьи), потерпела поражение в 2 предыдущих встречах в чемпионате и вылетела из Кубка России.

В конце октября подопечные Виктора Гончаренко разгромили на выезде «Нижний Новгород» (4:1) в чемпионате России, а в Кубке неожиданно крупно уступили в дерби с «Кубанью» — 0:3.

В последних матчах «Быки» в рамках РПЛ проиграли сначала «Крыльям Советов» на своем поле со счетом 0:1, а затем были биты «Динамо» на выезде — 0:1.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 14 туров РПЛ «Краснодар» с 21 очком идет на 7-м месте. Разница мячей 22-13, Джон Кордоба забил 5 голов. Не сыграют Рамирес, газинский и Вандерсон, под вопросом Петров и Мартынович.

«Спартак»

«Спартак» в 6 предыдущих играх в РПЛ уступил только 1 раз (2 победы, 3 ничьи), но в 4 последних матчах в чемпионате «красно-белые» не выиграли (3 ничьи, 1 поражение).

В конце октября красно-белые были разгромлены в Петербурге «Зенитом» со счетом 1:7, а потом упустили дома победу над «Ростовом» (1:1) на последних минутах.

Выезд в гости к «Лестеру» закончился ничьей в матче Лиги Европы со счетом 1:1, а в последнем матче «Спартак» дома поделил очки с «Локомотивом» — 1:1.

Календарь и таблица РПЛ

С 19 очками после 14 туров «Спартак» идет на 9-м месте. Разница мячей 16-19. Не сыграют Бакаев, Зобнин, Хендрикс, Литвинов, Понсе, Маслов и Мелкадзе. Под вопросом Жиго и Кофрие.

Прогноз и ставка

На победу «Краснодара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.00, на ничью в основное время — 3.70, а на победу «Спартака» — 3.70.

В прошлом сезоне «Краснодар» проиграл дома 1:3, а на выезде был разгромлен 1:6. «Спартак» В 5 последних матчах в Краснодаре трижды победил и раз сыграл вничью.