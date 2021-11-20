«Краснодар»
Команда после 7-матчевой беспроигрышной серии в РПЛ (4 победы, 3 ничьи), потерпела поражение в 2 предыдущих встречах в чемпионате и вылетела из Кубка России.
В конце октября подопечные Виктора Гончаренко разгромили на выезде «Нижний Новгород» (4:1) в чемпионате России, а в Кубке неожиданно крупно уступили в дерби с «Кубанью» — 0:3.
В последних матчах «Быки» в рамках РПЛ проиграли сначала «Крыльям Советов» на своем поле со счетом 0:1, а затем были биты «Динамо» на выезде — 0:1.
Прогнозы на чемпионат России по футболу
После 14 туров РПЛ «Краснодар» с 21 очком идет на 7-м месте. Разница мячей 22-13, Джон Кордоба забил 5 голов. Не сыграют Рамирес, газинский и Вандерсон, под вопросом Петров и Мартынович.
«Спартак»
«Спартак» в 6 предыдущих играх в РПЛ уступил только 1 раз (2 победы, 3 ничьи), но в 4 последних матчах в чемпионате «красно-белые» не выиграли (3 ничьи, 1 поражение).
В конце октября красно-белые были разгромлены в Петербурге «Зенитом» со счетом 1:7, а потом упустили дома победу над «Ростовом» (1:1) на последних минутах.
Выезд в гости к «Лестеру» закончился ничьей в матче Лиги Европы со счетом 1:1, а в последнем матче «Спартак» дома поделил очки с «Локомотивом» — 1:1.
С 19 очками после 14 туров «Спартак» идет на 9-м месте. Разница мячей 16-19.
Прогноз и ставка
На победу «Краснодара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.00, на ничью в основное время — 3.70, а на победу «Спартака» — 3.70.
В прошлом сезоне «Краснодар» проиграл дома 1:3, а на выезде был разгромлен 1:6. «Спартак» В 5 последних матчах в Краснодаре трижды победил и раз сыграл вничью.
На своем поле кубанский клуб в РПЛ не уступил в 4 из 5 предыдущих игр (3 победы, 1 ничья). Прогнозируем, что
Интересны варианты ставок
Интересны варианты ставок