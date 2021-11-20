«Сельта» — «Вильярреал»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: laliga.com
Встреча, которая прошла в Виго на стадионе «Балаидос», завершилась со счетом 1:1.
На гол Альберто Морено на 27-й минуте галисийцы ответили точным ударом Брайса Мендеса на 72-й минуте.
Футбол. Испания. Примера
Сельта — Вильярреал 1:1
Голы: 0:1 Альберто Морено (27'), 1:1 Брайс Мендес (72') Сельта: Матиас Дитуро, Кевин Васкес, Джозеф Айду (Хосе Фонтан, 79'), Джейсон Мурильо (Нестор Араухо, 46'), Хавьер Галан, Брайс Мендес, Денис Суарес, Франсиско Пейнадо (Окай Йокушлу, 85'), Нолито (Франко Серви, 62'), Яго Аспас, Сантьяго Мина (Thiago Galhardo, 46') Вильярреал: Булайе Диа (Франсис Коклен, 82'), Альберто Морено (Самуэль Чуквезе, 83'), Ману Тригерос (Йереми Пино, 69'), Даниэль Парехо, Рубен Пенья (Мойсес Гомес, 69'), Висенте Иборра, Альфонсо Педраса, Пау Торрес, Рауль Альбиоль, Хуан Фойт (Серж Орье, 83'), Херонимо Рульи Предупреждения: Сантьяго Мина (17'), Хуан Фойт (45')
В турнирной таблице Примеры «Сельта» занимает 14-е место (13 очков), а «Вильярреал» — 12-е (16 очков).