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    Табарес уволен из сборной Уругвая после 15 лет работы

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    Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес был отправлен в отставку со своего поста.

    Оскар Табарес
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    Оскар Табарес

    16 ноября Уругвай проиграл Боливии (0:3) и потерпел 4-е поражение подряд. Команда занимает 7-е место в таблице квалификации ЧМ-2022.

    «Мы подчеркиваем, что это решение не перечеркивает важный вклад Табареса в развитие уругвайского футбола.

    Мы приветствуем и признаем серьезные достижения, достигнутые за эти 15 лет. За это время Уругвая вышел на лидирующие позиции в мировом футболе», — сказано в заявлении Уругвайской футбольной ассоциации.

    74-летний специалист возглавлял национальную команду с 2006 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Америки в 2011 году.

    В 2016 году у Оскара Табареса был диагностирован синдром Гийена — Барре. В ходе проведения Кубка Америки — 2016 Табарес вначале ходил с помощью костылей, а потом начал передвигаться на электрической инвалидной коляске.

    Табарес руководил сборной Уругвая в 234 матчах, и это как минимум на 67 игр больше, чем у любого другого тренера мира, работавшего со сборной.

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