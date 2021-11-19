Табарес уволен из сборной Уругвая после 15 лет работы

Главный тренер сборной Уругваябыл отправлен в отставку со своего поста.

16 ноября Уругвай проиграл Боливии (0:3) и потерпел 4-е поражение подряд. Команда занимает 7-е место в таблице квалификации ЧМ-2022.

«Мы подчеркиваем, что это решение не перечеркивает важный вклад Табареса в развитие уругвайского футбола.

Мы приветствуем и признаем серьезные достижения, достигнутые за эти 15 лет. За это время Уругвая вышел на лидирующие позиции в мировом футболе», — сказано в заявлении Уругвайской футбольной ассоциации.

74-летний специалист возглавлял национальную команду с 2006 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Америки в 2011 году.

В 2016 году у Оскара Табареса был диагностирован синдром Гийена — Барре. В ходе проведения Кубка Америки — 2016 Табарес вначале ходил с помощью костылей, а потом начал передвигаться на электрической инвалидной коляске.

Табарес руководил сборной Уругвая в 234 матчах, и это как минимум на 67 игр больше, чем у любого другого тренера мира, работавшего со сборной.