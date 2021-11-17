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    Умяров: Могли забивать испанцам намного больше, но нам хватит и одного

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    Капитан молодёжной сборной России Наиль Умяров прокомментировал победу национальной команды в противостоянии с Испанией (1:0).

    Наиль Умяров
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    Наиль Умяров

    «Мы ещё после первого матча договорились и дали слово, что в Москве у них не будет шансов. Чтобы отдать все силы, бороться и выгрызать на каждом сантиметре поля.

    Можно сказать, что по игре так и получилось. Считаю, что результат закономерен. Могли забивать намного больше, но нам хватит и одного.

    На самом деле было спокойствие и уверенность, что мы добьёмся своего. Мы достаточно уверенно смотрелись и в первом тайме, не давали создавать моменты, и во втором.

    Со стороны соперника были какие-то подходы конечно, но опасные моменты мы им создать не дали.

    Нам тоже было холодно. Особенно это почувствовалось на разминке, поначалу ноги прям замёрзли. Наверное, это был первый такой матч в этом году, такой холодный. До этого было как-то потеплее.

    Мы пытались играть с позиции силы, как и со словаками. Я не скажу, что Словакия — слабая команда, а у нас получалось контролировать игру и навязывать свою.

    С испанцами мы продолжили делать то же самое. Никаких особенных психологических секретов нет», — цитирует Умярова пресс-служба РФС.

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