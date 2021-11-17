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    Ротор — Металлург Липецк: смотреть онлайн трансляцию 17.11.2021

    Ротор — Металлург Липецк: онлайн-трансляция матча начнется в 16:00

    Футбол ФНЛ Ротор Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    В 16:00 начнётся прямая трансляция матча «Ротор» — «Металлург Липецк» в очередном туре ФНЛ.

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    Последний матч между собой: «Металлург Липецк» — «Ротор» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ротор»).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ротор» — «Металлург Липецк» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.17.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ротор» — «Металлург Липецк».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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