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    Прервут ли волгоградцы свою неудачную серию?

    «Ротор» — «Металлург» Липецк. Прогноз, ставка (к. 2.17) на футбол, Чемпионат России, 17 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ротор» — «Металлург» Липецк
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    «Ротор»
    В среду, 17 ноября, в Волгограде «Ротор» сыграет против «Металлурга» из Липецка в 23-м туре розыгрыша ФНЛ-1. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по мск. «Ротор» — «Металлург» Липецк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 17 Ноября 2021 года
    Ротор
  • Волгоград
    •  Ротор 16:00 Металлург Липецк Металлург Липецк
  • Россия. ФНЛ
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    Коэффициенты на матч
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    «Ротор»

    «Ротор», который еще в прошлом сезоне выступал в РПЛ, сейчас находится вблизи зоны вылета первенства первой российской лиги, опережая ее всего лишь на три пункта.

    Волгоградский коллектив за всю турнирную дистанцию добился всего лишь четырех викторий, еще шесть игр он проиграл и аж 12 встреч закончил мировыми исходами.

    К данному поединку волжане подходят с 9-матчевой безвыигрышной серией, где было шесть мировых и три фиаско, два из которых были в минувших турах — в гостях от «СКА-Хабаровск» 1:3 и «Волгаря» 0:2.

    Прогнозы на ФНЛ

    В родных стенах в текущем розыгрыше ФНЛ «Ротор» добыл только один выигрыш, два матча он проиграл и семь раз делил очки со своими оппонентами, разница мячей — 7:9.

    «Металлург» Липецк

    «Металлург», поднявшийся по итогам прошлого сезона из третьей лиги, в этом розыгрыше ФНЛ на текущий момент замыкает турнирную таблицу, имея на своем счету 18 очков.

    В 22 проведенных поединках клуб из Липецка победить смог только пять раз, три поединка он завершил мировыми исходами и 14 раз уходил с поля поверженным.

    Календарь и таблица ФНЛ

    За минувшие пять встреч в рамках первой лиги коллектив смог добыть одну викторию, обыграв дома 1:0 «Оренбург». В четырех других играх он неизменно уступал. Два из этих фиаско были в последних двух поединках — в гостях от «Акрона» 0:2 и дома от «Нефтехимика» 1:2.

    Только 6 из 18 очков «Металлург» набрал вне родных стен в текущем чемпионате, дважды победив при восьми проигрышах, разница мячей — 8:30.

    В первом круге «Ротор» обыграл «Металлург» на его поле — 1:0.

    Прогноз и ставка на «Ротор» — «Металлург» Липецк

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ротора» предлагают — 1.40.

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    На викторию «Металлурга» дают — 8.70, ничья оценена — в 4.54.

    «Ротор», который провально выступает в этом сезоне, все же должен дома обыграть главного аутсайдера турнира. Прогнозируем, что хозяева это сделают без пропущенных мячей.

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    «Ротор» — «Металлург» Липецк: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 17.11.2021. Прогнозы на футбол. Прервут ли волгоградцы свою неудачную серию?
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