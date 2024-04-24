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    «Динамо» Махачкала — «Арсенал» Тула. Ставка (к. 2.39) и прогноз на футбол, Первая лига, 24 апреля 2024 года

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    Джонатан Окоронкво
    24 апреля в 29-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Динамо» Махачкала и «Арсенал» Тула. Начало игры — в 19:30 мск. «Динамо» Махачкала — «Арсенал» Тула: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 24 Апреля 2024 года

    «Динамо» Махачкала

    Турнирное положение: Махачкалинцы проводят весьма продуктивный турнирный отрезок. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом отрыв от зоны стыков составляет всего 2 очка. Да и забивают динамовцы в среднем чуть больше гола за матч: 30 мячей в 27 встречах.

    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла три очка. «Динамо» Махачкала сумело расправиться с «Шинником» (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» Махачкала добыло 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 3 пропущенных.

    Причем в трех своих последних поединках махачкалинцы победили. Более того, команда Хасана Биджиева в них не пропустила ни разу.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: Махачкалинцы имеют весьма надежные тылы. В 27 матчах они пропустили всего 14 раз.

    Матчи против туляков для команды традиционно проходят непросто. Все три очных поединка завершились ничьими.

    Очевидно, что «Динамо» Махачкала сыграют в привычном для себя ритме. При Биджиеве команда явно преобразилась.

    «Арсенал» Тула

    Турнирное положение: Туляки вполне способны вернуться в РПЛ. На текущий момент команда находится на 4 строчке турнирной таблицы первого дивизиона.

    Причем «Арсенал» Тула проиграл всего в 4 матчах первенства. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись: всего 32 гола в 27 матчах.

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    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда потеряла 2 важных очка. «Арсенал» Тула расписал мировую с «Торпедо» (1:1).

    Причем до того команда с минимальным счетом одолела хабаровчан. Да и Джонатан Окоронкво настрелял уже 14 мячей в ворота соперников.

    Вообще, «Арсенал» Тула в 5 своих последних матчах добыл всего лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились лишь 4 точными ударами при 4 пропущенных мячах.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Александр Сторожук построил весьма боеспособный коллектив. «Канониры» под его руководством заметно прибавили.

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    До сих пор в обойме и полезен опытнейший Сергей Ткачев. Да и Окоронкво постепенно набирает кондиции после травмы.

    Причем в первых 4 весенних поединках «Арсенал» Тула не пропускал. Да и вообще, оборона команды дала результативный сбой лишь 19 раз.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Канониры» уж точно не собирается отсиживаться в тылах.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» Махачкала пропускает меньше всех в лиге — 14 мячей

    • Туляки в среднем пропускают меньше гола за матч

    • Все три очных встречи оппонентов завершились мировыми

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Махачкала — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 3.79.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.39 и 1.56.

    Прогноз: Обе команды сражаются за повышение в классе, и явно не будут отсиживаться в тылах.

    «Канониры» в нынешнем сезоне не столь стабильны, да и в матчах с сильными соперниками не преуспевают.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.39.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники огорчат друг друга.

    Ставка: Обе забьют за 2.04

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    Ставка и прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Арсенал» Тула с коэффициентом 2.39. Дата матча: 24.04.2024. Прогнозы на футбол. С голами проблем не будет
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