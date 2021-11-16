Фарерские острова U-19 — Россия U-19: счет матча 0:5, обзор голов

разгромила(5:0) в матче 3-го тура первого отборочного раунда ЧЕ-2022 (U-19).

По голу в составе победителей забили Эдуард Багринцев, Ярослав Гладышев и Иван Савицкий, а Сергей Пиняев оформил дубль.

Отметим, что Владислав Шитов при этом не реализовал пенальти.

ЧЕ-2022 (U-19). 1-й отборочный раунд Фарерские острова — Россия — 0:5 Голы: Багринцев, 5 (0:1). Пиняев, 71 (0:2). Пиняев, 79 (0:3). Гладышев, 84 (0:4). Коваленко, 90 (0:5)Фарерские острова: Крузе (Армгримссон, 46), Самуэльсен, Хентце, Бардарсон (Нильсен, 59), Соренсен (к), Вильхелмсен, Каллсберг (Томсен, 66), Русборг, Агнарссон (Мариусарсон, 81), Вейхе-Йоенсен, Нольсэ (Лассесен, 81)Россия: Янович, Гайворонский, Детенышев, Савицкий, Николаев, Ким, Соколов (к) (Михайлов, 70), Коваленко, Пиняев, Влад. Шитов (Гладышев, 70), Багринцев (Вит. Шитов)Предупреждения: Коваленко, 32. Соколов, 55. Нольсэ, 61

В другом матче группы 2 команды Греции и Германии сыграли вничью. Итоговые 1:1 отправили в Элитный раунд немцев, занявших второе место.

Сборная России выиграла группу благодаря трем победам в трех матчах и гарантировала себе попадание в первую корзину при жеребьевке Элитного раунда.

Германия, скорее всего, отправится в четвертую корзину. При этом в следующем отборочном раунде команды гарантировано будут разведены по разным группам.

Элитный раунд Евро пройдет весной 2022 года. Чемпионат Европы U-19 пройдет в Словакии с 20 июля по 2 августа.