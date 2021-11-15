ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаРоссийский автобус погряз в хорватском болоте. Команда Карпина не дотерпела несколько минут
  • 19:44
    • Россия начнет Кубок Первого канала матчем против Канады
  • 18:17
    • Джокович с победы стартовал на Итоговом чемпионате ATP
  • 17:36
    • Ибрагимович пропустит стыковой матч за право сыграть на ЧМ-2022
  • 10:04
    • Федерер, скорее всего, пропустит Australian Open
    Все новости спорта

    Карпин: Мы надеялись играть по-другому, я надеялся. Поражение заслуженное

    Футбол ЧМ-2022 Сборная России Футбол России Сборная Хорватии Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал поражение от сборной Хорватии (0:1) в матче отборочного цикла ЧМ-2022.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    «Головин — мастеровитый футболист, который в сборной не показывает всё, на что он способен, всего мастерства. Головин может большее. Пока не могу сказать, что не так. От кого он должен получать мяч? Разве у наших защитников был мяч? Нет.

    Кто должен быть лидером сборной? Все могут. Вчера этот человек был на поле, но, наверное, не показал. Не надо вести игру, надо открыться и дать адрес. Это могут все, но вчера это не делал никто — начиная от вратаря и заканчивая нападающим. Шли забросы на Смолова, но он не может вести борьбу наверху. Мы надеялись играть по-другому, я надеялся. Я — идиот. Надеялся, что будем играть в футбол до перерыва, потом — что ребята успокоятся. Поражение заслуженное.

    4-3-3 трансформируются в любую схему. Схема не играет в футбол. Когда мяч у нас, там нет схемы, она всегда меняется. В атаке трансформируются все схемы. При обороне наша схема 4-3-3, при атаке 4-5-1. Проблема была с мячом. Было бы легче, если мяч у нас задерживался. А мы только обороняясь — когда так происходит, что-то да случится.

    Есть ли такое, что российские игроки меньше доверяют отечественному тренеру? 500% нет. Уровень наших футболистов достаточно высокий, чтобы решать какие-то задачи. Я говорю именно о мастерстве, но его надо показывать. Мне хотелось бы общаться с игроками больше, но это физически невозможно», — сказал Карпин в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

    Напомним, что после этого поражения россияне упустили прямую путевку на мундиаль. Им придется играть стыковые матчи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Италия забить на поле Северной Ирландии?
  • Северная Ирландия — Италия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сможет ли Швейцария разгромить Болгарию?
  • Швейцария — Болгария. Прогноз и ставки
  • 2.53
    •
  • Выиграет ли Дания все матчи квалификационного раунда?
  • Шотландия — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 15 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Северная Ирландия — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.53
  • Прогноз на матч Швейцария — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Шотландия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Польша — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Вегас — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Спартак — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Нидерланды — Норвегия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры