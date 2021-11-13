Волгарь — Ротор прямая трансляция 13.11.2021, смотреть онлайн

В 14:00 начнётся онлайн-трансляция матчав первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ).

Последний матч между собой: «Ротор» — «Волгарь» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Волгарь» — «Ротор». Коэффициент ставки — 2.05.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Ротор»).

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