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    «Зенит» — «Рубин»: стартовые составы команд

    «Зенит» — «Рубин»: прогноз, составы, коэффициенты

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    «Зенит» и «Рубин» опубликовали стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ.

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Родригао, Алип, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра.

    Запасные: Васютин, Адамов, Дуглас Сантос, Бардачев, Эракович, Ерохин, Коваленко, Васильев, Сергеев, Изидор, Артур, Педро.

    «Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Вуячич, Зотов, Безруков, Иву, Вада, Даку.

    Запасные: Шамов, Янович, Тесленко, Иванов, Рыбус, Ломовицкий, Апшацев, Шабанхаджай, Йочич, Ранджелович, Тахери, Биелович.

    Начало — в 20:30 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

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