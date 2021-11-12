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    Агаларов сыграет в атаке молодежной сборной России со Словакией

    Россия U21 — Словакия U21: прогноз, составы, коэффициенты

    Футбол Евро-2023 U21 Сборная России Футбол России Сборная Словакии
    Объявлен стартовый состав молодежной сборной России на матч отборочного цикла чемпионата Европы 2023 года с командой Словакии.

    Гамид Агаларов
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    Гамид Агаларов

    Россия U21: Бориско, Сильянов, Литвинов, Прохин, Хлусевич, Степанов, Умяров (к), Мухин, Марадишвили, Севикян, Агаларов.

    Запасные: Агкацев, Черников, Кузьмичев, Боженов, Пруцев, Иосифов, Кравцов, Сулейманов, Тюкавин.

    Словакия U21: Крайчирик, Месик, Оберт, Коша, Ковачик, Кадак, Покорны, Лавринчик, Галчик, Труса, Капралик.

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    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение России. Коэффициент на его победу — 1.75, на успех Словакии — 4.60, на ничью — 3.90. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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